58 novas vagas de trabalho são abertas nesta segunda-feira em Sergipe

O Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT), setor vinculado à Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), está com 58 vagas para o mercado formal abertas a partir desta segunda-feira, 24.

Além das oportunidades para ampla concorrência, há também vagas afirmativas para mulheres e para Pessoa com Deficiência (PcD).

Trabalhadores podem se inscrever presencialmente na sede do órgão, localizada na rua Santa Luzia, nº 680, no bairro São José. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h, e para fazer o cadastro, é necessário levar RG, CPF, CTPS (física ou digital), comprovante de residência atualizado, além de currículo e certificados de qualificação que possuir. PcD deve levar também o laudo médio atualizado.

As vagas são resultado da intermediação de mão de obra feita pelo NAT junto aos empregadores sergipanos. Outras informações podem ser solicitadas pelo WhatsApp (79) 991 98-0027. As oportunidades são divulgadas com frequência nos perfis do Seteem (@trabalho.se) e do NAT (@nat_sergipe) no Instagram.

Confira mais detalhes sobre as vagas disponíveis:

2 vagas para motorista entregador

Segmento: indústria de panificação

Requisitos: ensino médio completo, habilitação categoria C ou D, experiência na função e curso de direção defensiva e segura.

3 vagas para auxiliar de cozinha

Segmento: fornecimento de alimentos

Requisitos: experiência na função comprovada em CTPS.

2 vagas para seviços gerais

Segmento: fornecimento de alimentos

Sem requisitos.

2 vagas para garçom

Segmento: fornecimento de alimentos

Requisitos: experiência na função comprovada em CTPS.

2 vagas para cozinheiro (a)

Segmento: fornecimento de alimentos

Requisitos: experiência na função comprovada em CTPS.

2 vagas para barista

Segmento: fornecimento de alimentos

Requisitos: experiência na função comprovada em CTPS.

1 vaga para padeiro (a)

Segmento: fornecimento de alimentos

Requisitos: experiência na função comprovada em CTPS.

1 vaga para doceiro (a)

Segmento: fornecimento de alimentos

Requisitos: experiência na função comprovada em CTPS.

1 vaga para serigrafista

Segmento: personalizados

Requisitos: ensino médio completo, 6 meses de experiência na função comprovada em CTPS e especialidade em estamparia através de silk e sublimação.

2 vagas para costureiro (a)

Segmento: personalizados

Requisitos: ensino médio completo, 6 meses de experiência na função comprovada em CTPS e especialidade em roupa social e profissional (fardamento).

1 vaga para auxiliar de logística

Segmento: logística

Requisitos: ensino médio completo e experiência na função comprovada em CTPS.

1 vaga para seviços gerais

Segmento: tratamento de pisos

Requisitos: experiência com polimento e revitalização de piso.

1 vaga para auxiliar de saúde bucal – ASB

Segmento: ensino

Requisitos: ensino médio completo e experiência na função comprovada em CTPS.

1 vaga para auxilair administrativo

Segmento: comércio

Requisitos: ensino médio completo e experiência na função comprovada em CTPS.

1 vaga para garçom

Segmento: bar/petiscaria

Requisitos: experiência na função.

1 vaga para cozinheiro

Segmento: bar/petiscaria

Requisitos: experiência na função.

5 vagas para mecânico

Segmento: serviços automotivos

Requisitos: experiência na função.

5 vagas para trocador de óleo

Segmento: serviços automotivos

Requisitos: ensino médio completo e experiência na função.

5 vagas para açougueiro

Segmento: conveniência

Requisitos: ensino fundamental e experiência na função.

5 vagas para padeiro

Segmento: conveniência

Requisitos: experiência na função.

1 vaga para torneiro mecânico

Segmento: serviços gerais

Requisitos: ensino médio completo, curso de tornearia mecânica em entidade de ensino reconhecida pelo MEC, habilitação em leitura e interpretação de desenho técnico, ajustagem e tolerância de materiais e manuseio de ferramentas de medição; habilidade comprovada em balanceamento de peças e em operação de plaina limadora, furadeira radial e de coluna; experiência mínima de seis meses na função comprovada em CTPS.

2 vagas para consultor de vendas

Segmento: hospitalar

Requisitos: ensino médio completo, experiência na função comprovada em CTPS preferencialmente na área hospitalar e conhecimento sobre CRM será um diferencial.

1 vaga para mecânico

Segmento: oficina

Requisitos: fundamental completo, conhecimento técnico, experiência na área e habilidade em leitura e interpretação de manuais técnicos; disponibilidade para trabalhar em Nossa Sra. do Socorro.

1 vaga para auxiliar de mecânico

Segmento: oficina mecânica

Requisitos: ensino fundamental completo, conhecimento básico em mecânica, disposição para aprender e disponibilidade para trabalhar em Nossa Sra. do Socorro.

Vagas afirmativas para mulheres

3 vagas para vendedora interna

Segmento: loja de bolsas, sapatos e acessórios

Requisitos: médio completo, experiência mínima de seis meses (comprovada em ctps) e disponibilidade de horário.

1 vaga para secretária/recepcionista

Segmento: consultoria

Requisitos: médio completo, conhecimento em informática e mínimo de seis meses de experiência na função comprovada em CTPS.

1 vaga para operadora de caixa

Segmento: fornecedor de alimentos

Requisitos: experiência na função comprovada em CTPS.

2 vagas para atendente de vitrine

Segmento: fornecedor de alimentos

Sem pré requisitos.

1 vaga para oficial de cozinha

Segmento: alimentação

Requisitos: fundamental completo e 6 meses de experiência na função comprovada em

Vagas afirmativas para Pessoa com Deficiência (PcD)

1 vaga para recpecionista

Requisitos: ensino médio completo e seis meses de experiência na função (necessário saber menusear computador).