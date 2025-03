Mais de 600 vagas de trabalho estão disponíveis na plataforma GO/SE

Com o lançamento da plataforma digital ‘GO Sergipe – Geração de Oportunidade’, o trabalho realizado pelo Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT), setor vinculado à Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), foi otimizado e alcança as oportunidades em todo o estado. Nesta segunda-feira, 24, um total de 606 vagas estão sendo intermediadas por meio do sistema digital.

São oportunidades acessíveis aos candidatos a partir de sua residência, para as quais eles podem se candidatar pelo computador ou celular. Apesar disso, o atendimento presencial do NAT continua sendo realizado normalmente na rua Santa Luzia, 680, no bairro São José, na capital, das 7h às 13h. Na unidade, é possível fazer o cadastramento na plataforma para concorrer a uma das vagas disponíveis. Quem buscar o atendimento presencialmente, tudo continua como antes. É preciso levar documentos pessoais RG, CPF, carteira de trabalho física ou digital, comprovante de residência atualizado, além de currículo e certificados que comprovem experiências profissionais anteriores. Outras informações pelo WhatsApp 999 58-8865. Todas as oportunidades são divulgadas também nos perfis da Seteem e do NAT no Instagram (@trabalho.se e @nat_sergipe). Mais serviços Além do público trabalhador, a plataforma também é voltada para o empregador que busca recrutar novos talentos. Nela, é possível informar as necessidades de mão de obra e iniciar a seleção para as empresas. É possível acessar currículos e selecionar profissionais com mais agilidade. Empreendedores e pessoas em busca de cursos de qualificação também podem utilizar o GO Sergipe. Os Programas ‘Qualifica Sergipe’ e ‘Primeiro Emprego’ passam a divulgar suas capacitações também por meio da plataforma.