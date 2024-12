Mais de dois mil alunos recebem certificados de cursos em parceria

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Seduc), e em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), realizou nesta quarta-feira, 18, a segunda edição do projeto ‘Jovens Preparados, Sergipe Mais Forte’. Em solenidade no Teatro Tobias Barreto, em Aracaju, o governador Fábio Mitidieri entregou certificados a mais de dois mil estudantes matriculados em 15 cursos profissionalizantes de formação inicial e continuada.

As qualificações atendem às áreas de logística, turismo, administração, informática, marketing digital, farmácia, vendas, hospedagem e programação. O Senac, que integra o Sistema Fecomércio, firmou parceria com a Seduc em 2023 para fornecer vagas de cursos profissionalizantes a estudantes do ensino médio da rede pública estadual e concludentes do Programa de Educação de Jovens e Adultos (EJA), além de alunos residentes nas regiões atendidas pelas unidades do Senac em Aracaju, Propriá, Nossa Senhora da Glória, Itabaiana, Lagarto, Tobias Barreto e na Unidade Móvel.

Fábio Mitidieri falou da importância do programa, que impulsiona os jovens para o mercado de trabalho. “Logo na chegada, conversei com alguns alunos e eles estavam agradecendo pela oportunidade. Em parceria com o Senac, ofertamos cursos que têm lógica com o que o mercado está buscando, abrangendo áreas que são atrativas e demandam profissionais. Dessa maneira, colocamos os jovens para ocupar os melhores cargos e mostramos o compromisso do Governo do Estado em melhorar a preparar nossa mão de obra”, afirmou o governador.

A celebração no Tobias Barreto marcou o convênio de 2024, com 59 municípios atendidos, oferta de formação inicial e continuada em 113 unidades, execução de 137 cursos, 115 turmas concluídas, e 2.381 estudantes certificados. Entre os cursos ofertados, estão: administrador de redes, agente de informações turísticas, assistente de recursos humanos, atendente de farmácia, promotor de vendas, cuidador de educação infantil e educação especial, estoquista, assistente administrativo, gestão de marketing digital, gestão de pequenos negócios, gestão financeira para microempresas e gestão na agricultura familiar.

Também fazem parte os cursos de instalador e reparador de redes de computadores, manutenção e suporte em informática, marketing em mídias digitais e redes sociais, operador de computador, operador de supermercados, produtor de vídeos para internet, programador de sistemas, e programador WEB.

O vice-governador e secretário da Seduc, Zezinho Sobral, ressaltou a parceria com o Sistema S como essencial. “Este evento é importantíssimo, porque trata de educação profissionalizante. O estado de Sergipe tinha 7.900 vagas ofertadas no início da gestão, e hoje estamos com 13.900. A qualificação específica se dá através do Sistema S, para que, ao terminar o ensino médio, nosso aluno tenha contato com o ensino profissionalizante, e que eles possam se posicionar. O sistema S é altamente capacitado, reconhecido pelo MEC, e essa oportunidade é um algo a mais”, pontuou.

Histórias de alegria

O Teatro Tobias Barreto ficou lotado de alunos dos quatro cantos de Sergipe. Entre diferentes cursos e histórias, todos eles estavam muito empolgados com a possibilidade de dar um salto na carreira profissional.

Marcos Dheyson, do Colégio Estadual Monsenhor Fernando Graça Leite, em Nossa Senhora de Lourdes, aprovou a experiência com o Senac. “Foi muito legal. Tivemos um ensino proveitoso, com um ótimo professor. Tenho interesse na área de engenharia mecânica, e sei que isso irá me ajudar”, afirmou o jovem, que fez o curso de operador de computador.

Quem também destacou a iniciativa foi o aluno Pedro Gabriel, do Centro de Excelência Leandro Maciel, em Rosário do Catete. “Esse curso agregou muito na minha vida e na carreira profissional, em um mercado tão concorrido. Quero agradecer ao Governo do Estado e à Seduc por esse apoio aos jovens. Estou muito feliz de receber esse certificado”.

Os alunos possuem o apoio integral das unidades, que trabalham em prol do crescimento destes estudantes, que muitas vezes não possuem tantas oportunidades. Foi o que ressaltou Genivaldo Gonçalves, diretor do Colégio Estadual Maria das Graças Azevedo Melo, em Aracaju.

“Para muitas dessas famílias, que não têm uma faixa de renda compatível com arcar os custos de um curso profissionalizante, essa parceria Seduc-Senac possibilita aos jovens uma série de outras possibilidades de vida. Formá-los para o mercado não apenas ajuda o Estado, mas dá uma condição de mudança socioeconômica a essas pessoas. Nada melhor que a educação para isso”, pontuou o professor.

Geração de empregos

A parceria com o Senac é um dos pontos que explicam os números positivos da geração de empregos no estado. Sergipe registrou crescimento de 26,8% no saldo de empregos de janeiro a outubro de 2024, quando comparado ao mesmo período de 2023. Além disso, foi atingido em outubro o maior estoque de empregos da história, com 342.990 trabalhadores ativos no mercado formal.

No último mês de outubro, o comércio e a indústria puxaram a geração de empregos em Sergipe, com Aracaju, Estância e Nossa Senhora do Socorro sendo os municípios com mais postos de trabalho. Os dados são da pesquisa do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), analisados pelo Observatório do Trabalho, vinculado à Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem).

“É fundamental o Governo do Estado promover essa parceria público-privada. Já deu certo no ano passado, e esse ano chegamos a mais de 2.300 alunos qualificados. Estamos preparando a mão de obra para o mercado e dando a esses jovens qualidade e excelência. Estamos fazendo a diferença em Sergipe”, completou o presidente do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac de Sergipe, Marcos Andrade.

Ao final, com apoio da Fecomércio, foram sorteados 20 tablets e cinco fones de ouvido para os alunos certificados e presentes na solenidade.

Foto: Arthur Soares