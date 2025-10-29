Mais de mil pacotes de pão são doados em ação solidária para instituições sociais

Clientes GBarbosa e Perini colaboraram para a doação de mais de 8.000 pães de hot dog para instituições sociais

As redes GBarbosa e a Perini transformaram o alimento símbolo de partilha em gesto de solidariedade. As redes da Cencosud Brasil arrecadaram 1.017 pacotes de pão de hot dog, um total de 8.136 pães, durante a campanha solidária Pão que Alimenta Corações, realizada nos dias 16 e 17 de outubro, em lojas selecionadas nos estados da Bahia, Sergipe, Alagoas e Ceará.

Por ocasião do Dia do Pão, celebrado em 16 de outubro, a iniciativa teve como objetivo promover a solidariedade e incentivar a alimentação saudável nas comunidades onde as marcas atuam. Durante a ação, a cada dois pacotes de pão de hot dog de fabricação própria comprados, outro era doado para instituições sociais locais. Além do propósito social, os clientes puderam adquirir os produtos por preço promocional.

Na Bahia, as doações foram destinadas à Instituição Assistencial Beneficente Conceição Macedo, que acolhe pessoas em situação de rua e famílias em vulnerabilidade em Salvador. Em Sergipe, as arrecadações beneficiaram a Creche Almir do Picolé. Já em Alagoas, as doações foram encaminhadas ao Instituto Amigos da Sopa, e no Ceará, para as instituições Amigos do Bem e Instituto Peter Pan.

Texto e foto Shirley Vidal