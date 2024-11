Maldivas vencem o “Oscar do Turismo” como melhor destino do mundo

Hugo Julião*

As Maldivas foram consagradas, pela quinta vez consecutiva, como o melhor destino turístico do mundo no World Travel Awards 2024, considerado o “Oscar do Turismo”. O arquipélago de águas cristalinas e resorts luxuosos superou concorrentes de peso, reafirmando sua posição como símbolo de exclusividade e paraíso tropical.

O evento também destacou outros destinos de renome global. Portugal manteve sua liderança como melhor destino europeu, enquanto o Peru foi reconhecido pela riqueza cultural e gastronômica, sendo eleito o melhor destino cultural do mundo. A América do Sul teve destaque com a premiação de Lima como melhor cidade para turismo gastronômico e o Chile como melhor destino de aventura.

O World Travel Awards, realizado anualmente, celebra a excelência no setor de turismo, reconhecendo destinos, empresas e iniciativas que se destacam mundialmente. Para as Maldivas, essa sequência de vitórias reflete um trabalho contínuo na preservação ambiental e no oferecimento de experiências exclusivas aos visitantes.

A lista dos vencedores evidencia a diversidade e qualidade do turismo global, com opções que vão do luxo paradisíaco ao turismo cultural e de aventura.

Vila do Natal Iluminado 2024, em Aracaju, abre no dia 13 de dezembro

A Vila do Natal Iluminado retorna à Orla da Atalaia prometendo superar o sucesso de sua estreia em 2023. Com atrações para todas as idades, o evento se firma como um dos maiores atrativos culturais e turísticos de Sergipe, destacando-se na alta temporada local.

Entre as atrações tradicionais, estão a árvore de Natal de 20 metros, a casa do Papai Noel, e apresentações artísticas. Este ano, novidades como uma pista de patinação no gelo ampliada para 300 m², montanha-russa, atualização de atualização, paradas natalinas e um espaço multissensorial prometem encantar o público. O evento também contará com um teatro e uma Arena Gamer, patrocinado pelo Banese.

A Vila terá espaços dedicados à economia solidária e à gastronomia, com artesanato local e opções variadas de alimentação. Na edição de 2023, o evento gerou R$ 1,2 milhão em faturamento, com destaque para os setores de suprimentos e de artesanato. A taxa de ocupação hoteleira, por sua vez, chegou a 68%, e 98% dos visitantes manifestaram interesse em retornar ao estado. Esses dados confirmam a importância do evento para o desenvolvimento cultural e econômico de Sergipe.

Sergipe se prepara para a alta temporada do turismo

O setor de turismo de Sergipe tem expectativas positivas para a alta temporada 2024/2025, impulsionado pelas festas de fim de ano e o verão. O trabalho conjunto da Secretaria de Estado do Turismo (Setur) e da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH/SE) fortaleceu a visibilidade do estado, com destaque para mais de 400 mil desembarques no Aeroporto Internacional de Aracaju em 2024. A taxa de A ocupação hoteleira, que chegou a 85% em 2023, pode aumentar até 10%, segundo projeções da ABIH/SE, refletindo a mobilização do setor para receber visitantes.

Com ações do governo estadual e participação em mais de 40 eventos do setor em 2024, o turismo em Sergipe se consolida como prioridade, gerando impacto positivo na economia local e fortalecendo a imagem do estado como destino acolhedor e atraente.

Municípios já podem se inscrever na Rede de Cidades Criativas da Unesco

Estão abertas as inscrições para municípios brasileiros específicos em integrar a Rede de Cidades Criativas da Unesco, coordenada pela Comissão Nacional do Brasil em parceria com os Ministérios das Relações Exteriores, Cultura e Turismo. O Brasil poderá indicar duas cidades para essa rede que promove a criatividade como ferramenta de desenvolvimento urbano sustentável e fortalecimento das economias criativas.

As propostas, em inglês ou francês, deverão ser enviadas até 20 de janeiro de 2025. Para mais informações sobre os detalhes do processo seletivo, acesse aqui. O resultado da seleção nacional será divulgado no dia 28 de janeiro, e as cidades escolhidas deverão formalizar suas candidaturas na plataforma da Unesco até 31 de janeiro, à meia -noite, horário de Paris.

A Rede de Cidades Criativas, criada em 2004, agora inclui Arquitetura como nova área, somando-se a sete categorias como Gastronomia, Design e Música. Atualmente, 14 cidades brasileiras já fazem parte, destacando o Brasil como referência global em criatividade cultural.

*Hugo Julião é jornalista, radialista, publicitário, diretor do portal Aracaju Magazine e diretor de Captação de Eventos da Setur-SE