Manifestação na Avenida Tancredo Neves interdita via em frente a posto de combustíveis

Uma manifestação realizada por moradores interditou na tarde desta segunda-feira (29), a Avenida Tancredo Neves, no bairro Ponto Novo, em Aracaju, em frente a um posto de combustíveis onde ocorreu um acidente no sábado (27).

O protesto está sendo realizado na região do posto, levando a alterações no trânsito e mobilização de órgãos de segurança.

As informações passadas pela Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) são de que o desvio do tráfego foi feito pelo Largo da Aparecida, garantindo circulação para quem precisa passar pela região.

A ação dos órgãos busca manter a segurança tanto dos participantes da manifestação quanto de motoristas e pedestres.

O movimento ocorre após o acidente que vitimou o gerente do posto, de 33 anos, após a explosão do sistema de purificação de gás do estabelecimento. Segundo relatos de testemunhas, a manifestação é pacífica, mas gera congestionamento na região.

Equipes da SMTT, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros permanecem no local monitorando a situação e orientando condutores sobre rotas alternativas.

Foto redes sociais