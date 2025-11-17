E-mail: faxaju@faxaju.com.br
Aracaju, 17 de novembro de 2025

Aracaju, 31 de outubro de 2025

Manifestantes bloqueiam trânsito para reivindicar moradias em Aracaju

Manifestantes bloquearam o trânsito na manhã desta segunda-feira (17), para reivindicar auxílio moradia da prefeitura de Aracaju.

A interdição aconteceu na Rua Acre, no Bairro Ponto Novo, próximo à Prefeitura. A informação foi confirmada pela Guarda Municipal.

As informações passadas pelos manifestantes são de que eles são moradores da comunidade do Conjunto Alto da Bela Vista, localizado no Bairro 18 do Forte.

A Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT) está no local.

Foto: Ascom GMA

