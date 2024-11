MANIFESTANTES FAZEM ATO CONTRA ORDEM DE DESPEJO E BLOQUEIAM TRÂNSITO PRÓXIMO A UFS EM SÃO CRISTÓVÃO

No inicio da manhã desta segunda-feira (18) cerca de 50 famílias que receberam ordem de despejo fecharam a rodovia sentido São Cristóvão-Aracaju na Avenida Marechal Rondon, em frente a Universidade Federal de Sergipe (UFS), em protesto contra uma ordem de despejo emitida pela Justiça..

Os manifestantes queimaram pneus e outros materiais, criando muita fumaça e bloqueando por completo a via, causando longa fila e agentes da SMTT e da Polícia Militar atuaram dialogando com os manifestantes e controlando as longas filas de veículos que se formaram.

As informações são de que os moradores teriam sido despejados de suas residências na semana passada devido a uma liminar da Justiça, que pediu reintegração de posse das terras, que seria de propriedade particular.

De acordo com representantes, a área abriga as comunidades Jardim Imperial e São João. Os manifestantes pediram um encontro com o prefeito de São Cristóvão, Marcos Santana, para tentar reverter a situação.

A Prefeitura de São Cristóvão esclarece que o terreno atualmente objeto de reintegração de posse é de propriedade particular e não tem qualquer vínculo com o município. A ação judicial foi movida exclusivamente pelo proprietário do imóvel, e, em nenhum momento, a administração municipal foi citada ou envolvida no processo.

Foto: Douglas Magalhães – A8/SE