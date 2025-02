Mantidas inscrições para modalidades esportivas do Verão Sergipe na Caueira

A nova data para a realização da etapa na Praia da Caueira do Verão Sergipe já foi divulgada: 21 a 23 de fevereiro. Apesar da mudança na data, o Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer (Seel), informa a todos os atletas inscritos para as modalidades esportivas que a inscrição já realizada permanece válida para as novas datas da parte esportiva, que acontece no sábado e domingo, 22 e 23.

Os atletas não precisam realizar nenhum procedimento adicional, pois as inscrições estão automaticamente confirmadas para as novas datas. No entanto, para aqueles que, por qualquer motivo, não puderem mais participar da competição foi disponibilizada uma alternativa simples de cancelamento da inscrição, por meio de formulário, para que a vaga seja preenchida por outra pessoa. O link para o cancelamento também estará disponível em um banner no site do Governo de Sergipe e do Verão Sergipe, além de ser divulgado nas redes sociais.

Mais informações podem ser obtidas pelo site do Verão Sergipe, no www.veraosergipe.se.gov.br.

Foto: Erick O’Hara