Manuel Marcos homenageia professores e enfatiza origem histórica da educação no Brasil

Durante a Sessão Plenária desta quarta-feira, 15 de outubro, o deputado estadual Manuel Marcos (PSD) utilizou a tribuna da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) para homenagear os profissionais da educação, em referência ao Dia dos Professores, celebrado na mesma data. O parlamentar relembrou marcos históricos da educação brasileira e valorizou o papel fundamental do professor na formação da sociedade.

Manuel Marcos iniciou sua fala destacando o papel do imperador Dom Pedro I, que, em 15 de outubro de 1827, assinou o decreto que regulamentou o ensino das chamadas escolas de primeiras letras no Brasil, marco inicial do ensino fundamental no país.

“Devemos exaltar aquele que iniciou as escolas aqui no Brasil. Em 1827, Dom Pedro I regulamentou o ensino primário, demonstrando a visão de que a educação seria essencial para o desenvolvimento da nação”, afirmou o deputado.

O parlamentar também citou a atuação dos padres jesuítas como precursores da educação no Brasil, destacando que eles tentavam alfabetizar as populações indígenas como forma de promover o desenvolvimento intelectual e cultural desde os primeiros contatos com os povos originários.

Em sua fala, o deputado parabenizou a deputada Linda Brasil (PSOL) por seu pronunciamento anterior em homenagem aos professores.

“Parabenizo a colega Linda Brasil pela valorização expressa a esse profissional extraordinário que é o professor. Infeliz é o país, o estado ou o município que não valoriza o professor, pois é através da educação que uma sociedade pode se transformar”, declarou.

Manuel Marcos também compartilhou experiências pessoais que ilustram o impacto da educação em sua trajetória de vida, ressaltando a influência de professores que marcaram sua formação.

“Agradeço até hoje à minha professora ‘Lalinha’ e ao professor Manuel, um homem hemiplégico que, mesmo com limitações físicas, realizava operações matemáticas com impressionante rapidez. Foram essas experiências que me inspiraram a me tornar professor de matemática”, contou.

O parlamentar finalizou seu discurso reiterando a importância da valorização do magistério e destacou que a profissão de professor é a base de todas as demais.

“A profissão de professor é a mãe de todas as outras. Se não fosse a educação, eu não teria me tornado médico. Hoje mesmo, cheguei à Assembleia após realizar uma cirurgia de alta complexidade, mas fiz questão de vir, mesmo cansado, prestar essa homenagem e reconhecer o valor dos mestres que contribuíram com minha formação”, concluiu.

Foto: Jadilson Simões

Por Alessandro Santos Monteiro