Manutenção deixa parte do 18 do Forte e Santos Dumont sem água nesta terça-feira

A Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) informou na manhã desta terça-feira (18) que um vazamento na rede 300mm na Avenida Maranhão, no bairro 18 do Forte foi registrado e provocou o desabastecimento no bairro 18 do Forte.

Por conta disso, algumas regiões dos bairros 18 do Forte e Santos Dumont estão sem água.

A Deso informou ainda que o conjunto Princesa Isabel, conjunto Almirante Tamandaré, parte do bairro Santos Dumont e pequena parte do 18 do Forte estão sem água até o fim da manutenção.

Segundo a empresa, a finalização do serviço está previsto para às 13 horas.