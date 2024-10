Mapeamento da produção orgânica em Sergipe segue até 18

O estado de Sergipe está passando por uma importante etapa de organização e fortalecimento da agricultura familiar orgânica. Desde o último dia 30 de setembro, a Secretaria de Estado da Educação (Seduc), em parceria com a Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe (Emdagro), deu início ao mapeamento da produção de alimentos orgânicos no estado. Esse levantamento servirá de base para a elaboração do próximo edital de chamamento público, voltado à compra de alimentos da agricultura familiar através do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).

O processo de cadastramento dos agricultores interessados vai até o dia 18 de outubro. Produtores podem inserir suas informações sobre a oferta de produtos orgânicos de forma individual ou coletiva, desde que possuam o Cadastro da Agricultura Familiar (CAF) e Certificados de Produção Orgânica, seja por OCS – Organização de Controle Social; ou SPG – Sistema de Garantia da Produção ou Auditoria. Essa ação visa garantir que as escolas públicas tenham acesso a alimentos mais saudáveis e de qualidade, cultivados com respeito ao meio ambiente e livres de agroquímicos.

O coordenador de Agroecologia da Emdagro, Waltenis Braga, destacou o papel da instituição na promoção da agricultura orgânica no estado. Segundo Braga, a Emdagro tem investido fortemente nesse segmento. “A criação da Coordenadoria de Agroecologia foi um marco para nós, pois ampliou o apoio técnico e o incentivo aos agricultores orgânicos. Além disso, o Programa de Desenvolvimento Territorial (Prodeter), para produtos orgânicos, também reforça essa linha de atuação, possibilitando que esses produtores tenham mais acesso às políticas de crédito rural, oportunidades de mercado e se integrem melhor às cadeias de maior valor agregado. Estamos, inclusive, buscando outras cadeias internacionais como o PAA e Doação Simultânea através da Conab”, pontuou.

O evento de mapeamento tem contado com o apoio de diversas organizações e entidades parceiras, como a Rede Plantar para a Vida, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), o Banco do Nordeste e o Conselho de Produção Orgânica de Sergipe (CPORG-SE). Juntas, essas instituições estão alinhando esforços para garantir que o mapeamento seja o mais abrangente possível, visando atender as demandas das escolas e valorizar o trabalho dos agricultores familiares.

A expectativa é que com o encerramento do processo de mapeamento, o novo edital de chamamento público do PNAE seja lançado, contemplando a compra de alimentos frescos e agroecológicos. “Essa parceria entre Seduc e Emdagro é essencial para fortalecer a produção orgânica e garantir que nossas crianças recebam alimentos de qualidade”, completou Waltenis Braga.

O mapeamento segue até o dia 18 de outubro, e os agricultores interessados podem se cadastrar por meio de um formulário online, por meio deste link. Isso garante a participação nesse importante processo de inclusão e fortalecimento da agricultura orgânica em Sergipe.

