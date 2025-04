Máquinas agrícolas: Energisa reforça cuidados no manuseio próximo à rede elétrica

Distribuidora alerta para cuidados durante o plantio de milho

O plantio de milho já iniciou em muitas regiões de Sergipe. O uso de máquinas agrícolas é comum para agilidade no preparo da terra e plantação. Por isso, a Energisa reforça os principais cuidados no manuseio de máquinas no campo próximo à rede elétrica.

A coordenadora de Segurança da Energisa Sergipe, Roberta Santos, explica que antes de iniciar a atividade, o produtor precisa realizar uma análise prévia do local e observar a distância da rede elétrica em relação à máquina agrícola que será utilizada.

“A primeira orientação é avaliar o cenário e o que está entorno dessas máquinas agrícolas para evitar um toque acidental na rede elétrica. Muito importante observar com atenção se a altura e largura da máquina manterá uma distância segura da rede elétrica para evitar qualquer tipo de acidente”, orienta.

Caso alguma máquina agrícola encoste na rede elétrica, o condutor jamais deve tentar sair do maquinário, exceto em caso de princípio de incêndio. Neste caso, a Energisa dever ser acionada imediatamente para adotar todos os procedimentos de segurança.

Ainda segundo Roberta, a atenção também precisa ser redobrada no carregamento de caminhões. “O condutor jamais deve operar a abertura da caçamba de caminhão basculante se o veículo estiver próximo ou debaixo da rede elétrica. Mantenha sempre a distância segura de qualquer tipo de estrutura elétrica. Isso serve também para o manuseio de varas ou qualquer outro equipamento”, reforça.

O superintendente adjunto do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), Saymo Fontes, destaca a importância das orientações de segurança no campo, especialmente para os produtores rurais. “A adoção de práticas seguras é fundamental para prevenir acidentes e garantir o bem-estar dos trabalhadores. O tema da segurança é amplamente abordado durante os treinamentos de operação e manutenção de máquinas agrícolas oferecidos pelo Senar, que têm como objetivo capacitar os profissionais do meio rural com conhecimento técnico e responsabilidade no uso dos equipamentos”, destaca.

Dicas de segurança o campo

– A distância mínima deve ser de três metros da rede elétrica;

-A vegetação deve estar sempre podada para facilitar a visualização da rede elétrica;

-Nunca permita que o jato de água dos irrigadores atinja a rede elétrica;

-Cuidado com queimadas, pois colocam em risco a vida da população e podem danificar as estruturas do sistema elétrico;

-Se algum animal for atingido por cabo de energia, não deve ser removido antes de entrar em contato com a concessionária e se certificar que a energia foi interrompida e assim evitar mais acidentes.

– As cercas devem ser sempre seccionadas e aterradas, a fim de evitar acidentes com raios em períodos chuvosos.

