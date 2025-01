Maratona de Aracaju 2025 projeta mais de 20% de atletas de fora de Sergipe

Antiga 21K Sergipe Run ganha distância nova, de 42 km, e atrai corredores de todo o país para grande evento esportivo no dia 26 de outubro

Estão abertas as inscrições para uma das maiores maratonas do Nordeste. A primeira edição da Maratona de Aracaju será realizada em 26 de outubro e deve contar com um grande número de atletas de diferentes estados brasileiros. O evento esportivo é uma nova versão da consagrada 21K Sergipe Run, com acréscimo dos 42,195 km da maratona junto às provas de 21 km, 15 km, 10 km e 5 km.

A Maratona de Aracaju 2025 vai contar com um total de 8 mil atletas. Segundo a projeção da empresa organizadora, a Speed Sports, cerca de 20% do total de inscritos serão de fora de Sergipe. Isso porque mantém os atrativos da 21K Sergipe Run, que originou o novo evento esportivo. Além de proporcionar uma excelente experiência de corrida, a Maratona de Aracaju terá o pós-prova mais animado do Brasil, com uma grande festa na arena temática montada na Orla da Atalaia.

“Esta é uma característica marcante da 21K Sergipe Run que não apenas será mantida como também ampliada para a agora Maratona de Aracaju. Depois de cruzarem a linha de chegada, os atletas serão recepcionados com uma grande festa para celebrar suas conquistas pessoais. A arena vira uma grande micareta, com grandes shows, além de muitas ativações de parceiros. Por isso, projetamos uma quantidade expressiva de corredores de outros estados e regiões brasileiras”, explica Rodrigo Tuchê, da Speed Produções e Eventos.

Até agora, a Maratona de Aracaju tem mais de 2 mil atletas confirmados. As inscrições para as corridas de 42 km, 21 km, 15 km, 10 km e 5 km podem ser feitas a partir do site da Ticket Sports. O primeiro lote, com valor promocional, está disponível até 4 de fevereiro. A expectativa da organizadora é que as vagas esgotem com grande antecedência.

São duas modalidades de kits, em todas as distâncias. O kit “Quero Correr” é composto por sacola, medalha, número de peito, chip descartável, kit lanche e kit hidratação. Já o kit “Completo” tem também camiseta e brindes de patrocinadores do evento.

A edição do ano passado da 21K Sergipe Run foi um grande sucesso, com a participação de mais de 6 mil atletas. Com o crescimento do evento, assim como a expansão da corrida de rua em todo o Brasil nos últimos dois anos, a Speed Produções entendeu que era o momento de ampliação e criou a Maratona de Aracaju, que, mesmo em sua primeira edição, será uma das maiores maratonas já realizadas no Nordeste.

Link para inscrições:

https://www.ticketsports.com.br/e/MARATONA+DE+ARACAJU+2025-70387

texto e foto Martins Assessoria Digital e Marketing