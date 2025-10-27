MARATONA DE ARACAJU: ATLETA JOÃO MARCOS VENCE A PROVA DOS 42 KM E COMEMORA A VITÓRIA NA CAPITAL

O atleta profissional João Marcos Santos, 29 anos, subiu no lugar mais alto do pódio durante a Maratona de Aracaju, realizada neste domingo, dia 26, na capital sergipana. O vencedor concluiu o percurso de 42 km com o tempo de 2h 30min e 07 seg. “Eu disse que iria ganhar a prova e isso aconteceu graças a muito treino e o apoio da família”, festejou o atleta de São Cristóvão.

João Marcos é o principal corredor de rua na atualidade no estado de Sergipe. Em março deste ano, ele terminou em 3º lugar geral no percurso de 24 km da tradicional Corrida Cidade de Aracaju, promovida pela Prefeitura de Aracaju.

De acordo com um dos treinadores do campeão da maratona, a vitória de João Marcos foi justa e confirma a boa fase do sergipano no cenário do atletismo nacional. “Essa prova foi pensada desde a data do anúncio oficial em março deste ano. Fizemos uma estratégia apertada por causa do pouco tempo e felizmente deu tudo certo”, destacou Vladimir.

O secretário da Juventude e do Esporte de Aracaju (Sejesp), Aquiles Silveira, prestigiou a cerimônia de premiação e parabenizou João Marcos e todos os atletas pela participação neste grandioso evento. “Demos todo o apoio logístico para a realização desta prova, e que bom que tudo saiu conforme planejado. Também parabenizo aos organizadores por promover saúde e bem estar para todos os participantes”, salientou Silveira.

A Secretaria Municipal do Turismo (Setur) também marcou presença na Orla de Atalaia com um estande voltado ao acolhimento dos atletas e do público, oferecendo informações turísticas, distribuição de material promocional e orientações sobre os principais roteiros e atrativos da cidade. A ação reforça a hospitalidade aracajuana e o compromisso da gestão municipal em aproveitar grandes eventos esportivos como vitrine para divulgar o potencial turístico da capital.

Para o secretário do Turismo de Aracaju, Fábio Andrade, a presença na maratona é uma oportunidade de transformar o evento em uma experiência completa para quem visita a cidade. “Além de acompanhar uma das provas mais tradicionais do país, o público poderá conhecer mais sobre Aracaju, seus atrativos e a qualidade da nossa estrutura turística. Queremos que cada atleta que cruza a linha de chegada leve, além da medalha, a vontade de voltar e explorar tudo o que a cidade tem a oferecer”, contou.

Outros percursos

A Maratona de Aracaju teve mais de 10 mil inscritos, inclusive de outros estados, passando por importantes vias da capital. Além dos 42 km, a competição teve outros quatro percursos: 5 km, 10 km, 15 km e 21 km.

Atletas anônimos eram maioria neste domingo. Aliomar Carvalho dos Santos é professor de Educação Física e também viveu um momento histórico na Orla da Atalaia. Pela primeira vez, ele participou da prova dos 42 km e terminou o percurso em 3h 42min e 19seg. “Eu estava muito bem preparado. Foram quatro meses focado nesta corrida, cuidando da alimentação, do sono e claro treinado pesado nas ruas. Estou muito feliz com meu desempenho e quem venham outras maratonas”, comentou ao fim da prova.

A servidora pública Marília Menezes, 39 anos, completou o percurso de 21 km e festejou ao cruzar a linha de chegada com o tempo de 2h 41min e 21 seg. “É a segunda meia-maratona que realizo em dois anos de atletismo. Confesso que fiquei receosa desta vez, mas no fim foi só alegria”, contou.

Presença de maratonista olímpico

A Maratona de Aracaju contou com a participação ilustre de Vanderlei Cordeiro de Lima, medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de Atenas 2004. Ele foi campeão de várias maratonas pelo mundo e neste domingo disputou a prova na Orla da Atalaia. Ao fim do percurso dos 5 km, o atleta comentou a satisfação de correr pelas ruas da capital sergipana. “Foi uma competição muito bem organizada. O clima estava agradável, as pessoas muito receptivas, enfim, fiquei surpreso com alto astral dos aracajuanos”, enfatizou.

Para um dos organizadores da Maratona de Aracaju, Rodrigo Tuchê, o evento deste domingo entrou para história das corridas de rua em Sergipe. “Foi um marco histórico para a nossa cidade. A Maratona de Aracaju 2025 contou com mais de R$ 50 mil em premiações e foi um sucesso! Agradecemos o apoio da Prefeitura de Aracaju e parabenizamos todos os participantes, sejam sergipanos e de outros estados”, afirmou.

Foto: Thiago Aragão