Maratona de Aracaju Banese 2025 consagra João Marcos Ferreira e Adriana Gonçalves

A emoção da estreia tomou conta das ruas da capital sergipana. Neste domingo (26) foi realizada a Maratona de Aracaju Banese 2025. Já em sua primeira edição, o evento consolidou sua posição entre as maiores corridas de rua do Brasil. Participaram 10 mil atletas, de todas as regiões brasileiras, nas provas de 42 km, 21 km, 15 km, 10 km e 5 km. O grande destaque ficou para a prova principal. Os 42 km da maratona teve seus primeiros campeões da história. José Marcos Ferreira e Adriana Gonçalves escreveram para sempre seus nomes no evento esportivo.

A emoção de vencer a edição de estreia da maratona foi celebrada pelo campeão. “Vencer já é gratificante, mas vencer em casa, numa das maiores corridas do Nordeste, é algo especial. É sinal de que todo o esforço valeu a pena. Só tenho a agradecer a Deus, à minha equipe e parabenizar a organização, estava tudo perfeito”, disse João Marcos, atleta de Sergipe, que superou os 42 km por Aracaju em 2h30m16, para comemorar a vitória em casa.

Para a campeã feminina, Adriana Gonçalves, de Alagoas, a prova superou as expectativas em sua edição de estreia. “Vencer sempre é bom, ainda mais na primeira Maratona de Aracaju. A minha estratégia foi exatamente controlar o ritmo. Uma semana atrás minha imunidade tinha caído, então era acreditar, confiar no trabalho e fazer tudo que o treinador mandou. A gente chega onde quiser quando se prepara”, comentou a vencedora com o tempo de 3h07m56.

Realizada pela Speed Sports, a prova não apenas celebrou a corrida de rua no Nordeste, mas também reafirmou o potencial turístico da cidade. O sucesso da Maratona de Aracaju Banese 2025 tem marcas expressivas. Do total de 10 mil inscritos, cerca de 30% são de fora de Sergipe. A expectativa da organização é que o fluxo de corredores e acompanhantes de outros estados tenha um reflexo econômico de R$ 8 milhões para a cidade, movimentando a cadeia de turismo, hotelaria e comércio. Cerca de 800 pessoas estiveram envolvidas diretamente no evento.

“Nosso evento estreou superando expectativas. A Maratona de Aracaju Banese 2025 provou que a cidade e Sergipe têm um lugar de destaque no calendário do atletismo brasileiro. Com 10 mil atletas, sendo um terço de outros estados e todas as vagas esgotadas antecipadamente, consolidamos o evento como um motor de desenvolvimento. O reflexo econômico e os empregos gerados mostram que o esporte tem o poder de transformar a comunidade, o turismo e a economia local. Quem também celebrou vitória neste domingo foram os sergipanos”, afirma Rodrigo Tuchê, diretor da Speed Produções e Eventos.

A programação oficial da Maratona de Aracaju Banese 2025 começou ainda na quinta-feira (23) com a Expo Maratona. O espaço temático no Shopping Riomar recebeu os atletas para a retirada de kit e teve feira dedicada ao segmento de corrida. A ação teve início na tarde de sábado (25), com a realização da Maratoninha Kids Banese 2025. Crianças de até 13 anos participaram das corridas na arena, montada na Praça de Eventos da Orla de Atalaia. Na manhã de domingo (26), ainda sob o céu escuro, foi a vez de escrever o primeiro capítulo do evento que estreia entre as principais maratonas brasileiras.

Às 4h deste domingo (26), 1,7 mil fizeram história com a primeira largada da prova de 42 km do evento esportivo na capital sergipana. Em seguida, em horários diferentes, iniciaram as corridas de 21 km, 15 km, 10 km e 5 km, todas a partir da grande estrutura da arena montada na Orla de Atalaia.

O primeiro atleta a cruzar a linha de chegada na manhã deste domingo (26) em Aracaju foi o vencedor da prova de 5 km. Adenilson Santos completou a prova em 15m58. Já a primeira colocada entre as mulheres na distância foi Vanessa Santos, com o tempo de 19m17. Em seguida foram conhecidos os campeões das demais distâncias. Nos 10 km, as vitórias foram de Karen Barreto e Josenildo Oliveira, com os tempos de 40m15 e 33m36, respectivamente. A prova de 15 km teve como vencedores Edina Santos (1h05m20) e José Barros (51m48).

Depois foi a vez de conhecer os primeiros colocados da meia maratona. Nos 21 km, a vitória na prova masculina foi de Givaldo Sena, que chegou na frente com o tempo de 1h10m22. Entre as mulheres, a meia maratona teve como vencedora Vaniclea Santos, que marcou 1h26m45 no cronômetro oficial. Em seguida, com um grande público na arena montada na Orla de Atalaia, os grandes campeões do evento foram ovacionados.

Os maratonistas pioneiros percorreram o trajeto que incluiu o emblemático trecho de travessia da Ponte Aracaju-Barra, proporcionando uma experiência inédita, e grande parte do centro histórico de Aracaju. José Marcos Ferreira entrou para a história do evento com o tempo de 2h30m16. A primeira mulher a vencer os 42 km foi Adriana Gonçalves, com 3h07m56. Após a superação, os corredores de todas as distâncias foram recebidos na arena da Orla de Atalaia para a tradicional festa pós-prova. O show exclusivo do cantor e compositor Alexandre Peixe reforçou a atmosfera festiva que é marca registrada dos eventos da Speed Sports.

Resultados Maratona de Aracaju Banese 2025

Maratona – 42 km (geral) feminino

1.⁠ ⁠Adriana Gonçalves, 3h07m56

2.⁠ ⁠Lilian Olimpio, 3h14m04

3.⁠ ⁠Silvania de Melo, 3h14m05

4.⁠ ⁠Carla Guimarães, 3h14m06

5.⁠ ⁠Luana Souza, 3h19m38

Maratona – 42 km (geral) masculino

1.⁠ ⁠João Marcos Ferreira, 2h30m16

2.⁠ ⁠Anailton Diogo, 2h30m50

3.⁠ ⁠José Santos, 2h36m32

4.⁠ ⁠Gustavo Silva, 2h37m17

5.⁠ ⁠Gildeandro Santos, 2h39m02

Meia maratona – 21 km (geral) feminino

1.⁠ ⁠Vaniclea Santos, 1h26m45

2.⁠ ⁠Maria Jesus, 1h35m07

3.⁠ ⁠Erica Nascimento, 1h35m08

4.⁠ ⁠Luciana Almeida, 1h35m30

5.⁠ ⁠Simone Santos, 1h37m46

Meia maratona – 21 km (geral) masculino

1.⁠ ⁠Givaldo Sena, 1h10m22

2.⁠ ⁠Bruno Nascimento, 1h11m20

3.⁠ ⁠Gabriel Garcia, 1h12m42

4.⁠ ⁠Andre Fernandes, 1h13m00

5.⁠ ⁠Jonas Alves, 1h13m53

15 km (geral) feminino

1.⁠ ⁠Edina Santos, 1h05m20

2.⁠ ⁠Raquel de Jesus, 1h07m50

3.⁠ ⁠Naira Silva, 1h08m04

4.⁠ ⁠Adelvania Correia, 1h08m27

5.⁠ ⁠Roseane Santos, 1h08m57

15 km (geral) masculino

1.⁠ ⁠José Barros, 51m48

2.⁠ ⁠Gabriel Almeida, 54m19

3.⁠ ⁠Erinaldo, 54m30

4.⁠ ⁠Gustavo Pinheiro, 55m43

5.⁠ ⁠Paulo Silva, 57m26

10 km (geral) feminino

1.⁠ ⁠Karen Barreto, 40m15

2.⁠ ⁠Carla Pinto, 42m07

3.⁠ ⁠Clesleiane Silva, 43m43

4.⁠ ⁠Eliane Mahl, 43m53

5.⁠ ⁠Emilly Carvalho, 44m36

10 km (geral) masculino

1.⁠ ⁠Josenildo Oliveira, 33m36

2.⁠ ⁠Junior Santos, 33m54

3.⁠ ⁠Wanderson Bezerra, 34m31

4.⁠ ⁠Silvan Santos, 34m42

5.⁠ ⁠Jadilson Santos, 34m44

5 km (geral) feminino

1.⁠ ⁠Vanessa Santos, 19m17

2.⁠ ⁠Lind Braitt, 21m09

3.⁠ ⁠Silvania Santos, 21m11

4.⁠ ⁠Alice Silva, 21m47

5.⁠ ⁠Ranubia Paz, 21m47

5 km (geral) masculino

1.⁠ ⁠Adenilson Santos, 15m58

2.⁠ ⁠Marcos Silva, 16m00

3.⁠ ⁠Tiago Souza, 16m07

4.⁠ ⁠Antonio Oliveira, 16m14

5.⁠ ⁠Vitor Rodrigues, 16m15

Texto e foto Martins Assessoria de Comunicação