Maratona de Aracaju Banese 2025: Exposição é aberta com entrega de kits no RioMar

A contagem regressiva para a Maratona de Aracaju Banese 2025 segue a todo vapor. Os kits de participação já estão disponíveis e sendo entregues no Shopping RioMar Aracaju, localizado no piso L2 ao lado da Preçolandia, e vão de hoje (23) até sábado (25), das 09 às 22h.

Organizada pela Speed Sports, a entrega faz parte da Expo Maratona, evento que antecede as provas e reúne estandes de marcas esportivas, lojas e novidades do universo da corrida. A organização reforça que não haverá entrega de kits fora dos dias e horários programados, e que é obrigatória a apresentação de documento oficial com foto e comprovante de inscrição no momento da retirada.

O kit do atleta contém o número de peito, camiseta oficial e chip de cronometragem, além de brindes dos patrocinadores. A entrega representa um dos momentos mais aguardados da programação pré-corrida, quando os participantes já começam a sentir o clima da competição.

A Maratona de Aracaju Banese 2025 será realizada no dia 26 de outubro, com largadas na Orla de Atalaia e percursos de 42 km, 21 km, 15 km, 10 km e 5 km, além da Maratoninha, que acontece no dia 25, voltada para crianças de até 13 anos. O evento deve reunir 10 mil atletas de todos os estados brasileiros e contará com a presença especial do medalhista olímpico Vanderlei Cordeiro de Lima, embaixador da Olympikus, marca esportiva oficial da prova.

A maratona tem o Banese como naming rights, Olympikus como marca esportiva oficial, é apresentada por Maratá e tem a Corona Zero como cerveja oficial. O evento conta com o oferecimento de Farmácia Zé do Bairro e Legislar, além de diversos patrocinadores e apoio institucional da Prefeitura de Aracaju e do Governo do Estado de Sergipe. A realização e organização são da Speed Sports e Speed Produções e Eventos.

Martins Assessoria de Comunicação