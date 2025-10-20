MARATONA DE ARACAJU: COLETIVA REVELA OS HORÁRIOS DAS LARGADAS E QUANTITATIVO DE INSCRITOS POR CATEGORIA

A coletiva de imprensa da Maratona de Aracaju foi realizada na manhã desta segunda-feira, 20, no Hotel da Costa, na Orla da Atalaia. O encontro reuniu membros da imprensa, autoridades, políticos e representantes de instituições parceiras, que acompanharam a apresentação oficial dos detalhes da prova, dos horários das largadas e do quantitativo de inscritos por categoria. A corrida será realizada no próximo domingo, 26 de outubro.

Com o selo da World Athletics e patrocínio do Banese e da Olympikus, que inseriu a corrida na capital sergipana no seu calendário comemorativo, a Maratona de Aracaju 2025 se consolida como o maior evento de corrida do Norte e Nordeste na distância de 42 quilômetros, reunindo mais de 10 mil atletas de diversos estados do país. No total, 30% dos competidores são de fora de Sergipe, reforçando a dimensão nacional e o impacto turístico da competição.

A prova contará com 1700 corredores nos 42 km, 2800 nos 21 km, 900 nos 15 km, 2100 nos 10 km e 2500 nos 5 km. As largadas acontecerão de forma escalonada, a partir das 4h para os 42 km, 4h30 para os 21 km, 4h45 para os 15 km, 5h para os 10 km e 5h15 para os 5 km.

A edição deste ano também marca a estreia da Expo Maratona de Aracaju, que reunirá 17 expositores e diversas ativações de marcas patrocinadoras no Shopping Riomar, de quinta a sábado, das 9h às 22h. O espaço será aberto ao público e funcionará como ponto de retirada dos kits dos participantes.

Além de promover o esporte e atrair visitantes, a Maratona de Aracaju deve injetar mais de R$8 milhões na economia local, movimentando hotéis, bares, restaurantes e gerando emprego e renda na capital sergipana.

Texto e foto Martins Assessoria de Comunicação