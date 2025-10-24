MARATONA DE ARACAJU: CONFIRA AS MUDANÇAS TEMPORÁRIAS NAS LINHAS DE ÔNIBUS NESTE DOMINGO; CONFIRA AQUI

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT), informa que diversas linhas do transporte público terão alterações temporárias em seus itinerários neste domingo, 26, em razão da realização da Maratona de Aracaju.

O evento contará com bloqueios a partir das 2h da madrugada e seguirá até as 10h, quando as linhas retornarão aos seus trajetos habituais. Os itinerários completos das linhas de ônibus estão no no site da SMTT de Aracaju.

Durante o período da maratona, a ponte Godofredo Diniz (que liga os bairros Coroa do Meio e Treze de Julho) terá interdições parciais no sentido Praias/Centro e bloqueio total no sentido Centro/Praias. Por esse motivo, os ônibus que normalmente trafegam pela ponte deverão utilizar rotas alternativas pela Avenida Beira Mar. Os passageiros que desejarem seguir para a região do Shopping Riomar deverão realizar integração no Terminal da Atalaia e embarcar nas linhas que seguem em direção ao Centro ou D.I.A, passando pelo shopping. Durante o evento, os ônibus não poderão acessar a canaleta da Rua da Frente, realizando embarque e desembarque na via lateral.

Confira o que muda nos itinerários:

001 – Augusto Franco/Bugio: sentido Bugio

Barão de Maruim / Rua Santa Luzia / Rua Riachuelo / Rua Itabaiana / Rua Itabaianinha / Rua Apulcro Mota / Terminal do Mercado / Av. Simeão Sobral / Av. Otoniel Doria / Tv. Hélio Ribeiro / Av. Dr. Carlos Firpo / Av. João Ribeiro / Av. Simeão Sobral.

002 – Fernando Collor/D.I.A: sentido Fernando Collor

Barão de Maruim / Rua Santa Luzia / Rua Riachuelo / Rua Itabaiana / Rua Itabaianinha / Rua Apulcro Mota / Terminal do Mercado / Av. Simeão Sobral / Av. Otoniel Doria / Tv. Hélio Ribeiro / Av. Dr. Carlos Firpo / Av. João Ribeiro.

003 – João Alves/Orlando Dantas: sentido João Alves

Av. Francisco Porto / Av. Pedro Valadares / Av. Prof. Acrísio Cruz / Rua Cedro / Rua Itabaiana / Rua Itabaianinha / Rua Apulcro Mota / Terminal do Mercado / Av. Simeão Sobral / Av. Otoniel Doria / Tv. Hélio Ribeiro / Av. Dr. Carlos Firpo / Av. Coelho e Campos

004 – Santa Maria/Mercado: sentido Mercado

Av. Dep. Sílvio Teixeira / Av. Jornalista Santos Santana / Av. Pedro Valadares / Av. Prof. Acrísio Cruz / Rua Cedro / Rua Itabaiana / Rua Itabaianinha / Rua Apulcro Mota / Terminal do Mercado

007 – Fernando Collor/Atalaia: sentido Fernando Collor

Av. Gov. Paulo Barreto de Menezes / Av. Pres. Tancredo Neves / Av. Oviedo Teixeira / Av. Jornalista Santos Santana / Av. Pedro Valadares / Av. Prof. Acrísio Cruz / Rua Cedro / Rua Itabaiana / Rua Itabaianinha / Rua Apulcro Mota / Terminal do Mercado / Av. Simeão Sobral / Av. Otoniel Doria / Tv. Hélio Ribeiro / Av. Dr. Carlos Firpo / Av. João Ribeiro

008 – Porto Sul/Bairro Industrial: sentido Atalaia

Av. Gov. Paulo Barreto de Menezes / Terminal Atalaia

Sentido Bairro Industrial:

Terminal Atalaia / Av. Rotary / R. Cel. José F. de Albuquerque / R. Construtor Genival Maciel / Av. Mário Jorge de Menezes / Av. Delmiro Gouveia / Av. Gov. Paulo Barreto de Menezes / Av. Francisco Porto / Av. Prof. Acrísio Cruz / Rua Cedro / Rua Itabaiana / Rua Itabaianinha / Rua Apulcro Mota / Terminal do Mercado / Av. Simeão Sobral / Av. Otoniel Doria / Tv. Hélio Ribeiro / Av. Dr. Carlos Firpo / Av. João Ribeiro

022 – Barra dos Coqueiros/D.I.A: sentido Barra dos Coqueiros

Av. Oviedo Teixeira / Av. Jornalista Santos Santana / Av. Pedro Valadares / Av. Prof. Acrísio Cruz / Rua Cedro / Rua Itabaiana / Rua Itabaianinha / Rua Apulcro Mota / Terminal do Mercado / Av. Simeão Sobral / Av. Otoniel Doria / Tv. Hélio Ribeiro / Av. Dr. Carlos Firpo / Av. João Ribeiro / Av. José Conrado de Araújo

031 – Eduardo Gomes/Desembargador Maynard: sentido Centro

Av. Barão de Maruim / Rua Santa Luzia / Rua Riachuelo / Rua Itabaiana / Rua Itabaianinha / Tv. Hélio Ribeiro / Terminal Centro

032-1 / 032-2 – Tijuquinha/Osvaldo Aranha: sentido Centro

Rua Aruá / Av. Barão de Maruim / Rua Santa Luzia / Rua Riachuelo / Rua Itabaiana / Rua Itabaianinha / Tv. Hélio Ribeiro / Terminal Centro

051 – Atalaia/Centro: sentido Centro

Terminal Atalaia / Av. Rotary / R. Cel. José F. de Albuquerque / R. Dr. Fernando Sampaio / R. Aloísio Campos / R. Eng. Francisco Manoel da Costa / Av. Mário Jorge / Av. Delmiro Gouveia / Av. Paulo Barreto / Av. Francisco Porto / Av. Prof. Acrísio Cruz / Rua Cedro / Rua Itabaiana / Rua Itabaianinha / Tv. Hélio Ribeiro / Terminal Centro

061 – Marcos Freire/Centro: sentido Marcos Freire

Barão de Maruim / Rua Santa Luzia / Rua Riachuelo / Rua Itabaiana / Rua Itabaianinha / Rua Apulcro Mota / Terminal do Mercado / Av. Simeão Sobral / Av. Otoniel Doria / Tv. Hélio Ribeiro / Av. Dr. Carlos Firpo / Av. João Ribeiro / Av. José Conrado de Araújo

100-1 – Circular Shoppings 1: sentido Atalaia

Av. Gov. Paulo Barreto de Menezes / Terminal Atalaia

100-2 – Circular Shoppings 2: sentido D.I.A

Terminal Atalaia / Av. Rotary / R. Cel. José F. de Albuquerque / R. Dr. Fernando Sampaio

200-1 – Circular Indústria e Comércio 1: sentido Centro

Rua Cedro / Rua Itabaiana / Rua Itabaianinha / Rua Apulcro Mota / Terminal do Mercado / Av. Simeão Sobral / Av. Otoniel Doria / Tv. Hélio Ribeiro / Av. Dr. Carlos Firpo / Av. Coelho e Campos

300-1 – Circular Zona Oeste 1: sentido Mercado

Barão de Maruim / Rua Santa Luzia / Rua Riachuelo / Rua Itabaiana / Rua Itabaianinha / Rua Apulcro Mota / Terminal do Mercado / Av. Simeão Sobral / Av. Otoniel Doria / Tv. Hélio Ribeiro / Av. Dr. Carlos Firpo / Av. Coelho e Campos

603 a 616 – Piabeta / Mercado, Santos Dumont / Mercado, Atalaia Nova / Mercado, Litoral Norte / Mercado, B. Industrial / Mercado, Sanatório / Mercado, Jatobá / Mercado

Sentido bairros

Terminal do Mercado / Av. Simeão Sobral / Av. Otoniel Doria / Tv. Hélio Ribeiro / Av. Dr. Carlos Firpo / Av. João Ribeiro / Av. José Conrado de Araújo

701 – Jardim Atlântico/Mercado: sentido Atalaia

Av. Gov. Paulo Barreto de Menezes / Terminal Atalaia

Sentido Mercado:

Av. Paulo Barreto / Av. Francisco Porto / Av. Prof. Acrísio Cruz / Rua Cedro / Rua Itabaiana / Rua Itabaianinha / Rua Apulcro Mota / Terminal do Mercado

702 – Augusto Franco/Beira Mar: sentido Augusto Franco

Av. Gov. Paulo Barreto de Menezes (Não Sobe para o Shopping Riomar)

Sentido Mercado:

Av. Paulo Barreto / Av. Francisco Porto / Av. Prof. Acrísio Cruz / Rua Cedro / Rua Itabaiana / Rua Itabaianinha / Rua Apulcro Mota / Terminal do Mercado

709 – Terminal D.I.A/Centro – Clínicas: sentido Centro

Rua Lagarto / Rua Construtor João Alves / Rua Cedro / Rua Itabaiana / Rua Itabaianinha / Tv. Hélio Ribeiro / Terminal Centro

712 e 714 – Povoado Cardoso / Mercado e Quissamã / Mercado: Sentido Povoados

Terminal do Mercado / Av. Simeão Sobral / Av. Otoniel Doria / Tv. Hélio Ribeiro / Av. Dr. Carlos Firpo / Av. Coelho e Campos

715 – Tijuquinha/Desembargador Maynard: sentido Centro

Av. Barão de Maruim / Rua Santa Luzia / Rua Riachuelo / Rua Itabaiana / Rua Itabaianinha / Tv. Hélio Ribeiro / Terminal Centro

717 – Mosqueiro Mercado: sentido Mercado

Av. Gov. Paulo Barreto / Av. Pres. Tancredo Neves / Av. Oviedo Teixeira / Av. Jornalista Santos Santana / Av. Pedro Valadares / Av. Prof. Acrísio Cruz / Rua Cedro / Rua Itabaiana / Rua Itabaianinha / Rua Apulcro Mota / Terminal do Mercado

722 – Estiva/Mercado: sentido Estiva

Terminal do Mercado / Av. Simeão Sobral / Av. Otoniel Doria / Tv. Hélio Ribeiro / Av. Dr. Carlos Firpo / Av. Coelho e Campos

Foto ascom SMTT