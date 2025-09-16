Marcelo Sobral aparece entre os deputados estaduais lembrados em pesquisa de Sergipe

Pesquisa eleitoral em Sergipe aponta Marcelo Sobral (UNIÃO) entre os deputados estaduais lembrados pelos eleitores, com dados detalhados do levantamento realizado.

Uma pesquisa realizada pelo Instituto DATAFORM/ECM entre os dias 10 e 12 de setembro entrevistou 1.200 eleitores em Sergipe, abrangendo municípios como Aracaju, São Cristóvão, Nossa Senhora do Socorro, Itabaiana, Lagarto, Estância e outros. O levantamento possui margem de erro de 2,83% e intervalo de confiança de 95%.

No cenário espontâneo de intenção de voto para deputado estadual, Marcelo Sobral (UNIÃO) foi lembrado por 0,4% dos entrevistados, indicando que possui reconhecimento inicial entre os eleitores. Outros candidatos citados incluem Georgeo Passos (Cidadania) com 0,8%, Cristiano Cavalcante (0,7%), Adailton Martins (0,6%), Pato Maravilha (0,5%), Marcelo Sobral (0,4%), Carminha (0,3%), Paulo Júnior (0,3%), Adilson Júnior (0,3%) e Marcos Oliveira (0,3%). Diversos outros nomes também foram mencionados, mostrando a diversidade de opções percebida pelos sergipanos.

A pesquisa reflete o momento inicial da corrida eleitoral para a Assembleia Legislativa de Sergipe, com eleitores ainda formando opiniões sobre os candidatos. Marcelo Sobral, dentro desse contexto, figura entre os nomes mais lembrados no levantamento, reforçando sua presença política no Estado.

Além dos percentuais de lembrança, o levantamento também considerou a intenção de voto em branco, nulo ou indeciso, com 85,5% dos eleitores ainda não definidos ou optando por alternativas diversas. Isso mostra que o cenário para deputado estadual ainda está aberto, e a consolidação das candidaturas dependerá das próximas semanas de campanha.

