Marcelo Sobral comenta avanços em obras da Iguá e festejos no Sertão

O deputado estadual Marcelo Sobral (União Brasil) utilizou a tribuna da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), nesta quarta-feira-feira (25), para relatar sua visita ao sertão sergipano no último final de semana. O parlamentar destacou o avanço das obras da Adutora da Iguá no povoado Lagoa do Rancho em Porto da Folha e elogiou a realização das festas juninas naquele município e em Canindé de São Francisco.

Sobral relatou que esteve no povoado Lagoa do Rancho, no dia 21 de junho, onde pôde constatar o andamento da obra de abastecimento hídrico realizada pela concessionária Iguá Saneamento.

“Passei o dia na casa do ex-vereador Cuite e da sua filha, a também vereadora e atual presidente da Câmara, Tamara. Constatei pessoalmente que a obra da Iguá já está bem avançada na zona rural. Esperamos que, em breve, a adutora seja inaugurada, pois é de extrema importância para a população da região”, afirmou.

O parlamentar lamentou ainda as cenas que encontrou no local, marcadas pela precariedade do acesso à água:

“Quando você entra no povoado, o que se vê são várias caixas d’água na frente das casas. É um retrato do que não queremos mais ver em Sergipe. Isso nos causa tristeza, mas também reforça a necessidade de acelerar essa obra.”

Valorização das festas juninas e geração de renda

O deputado também participou dos festejos juninos promovidos pelas prefeituras da região. Ele elogiou a organização dos eventos e destacou o impacto positivo na economia local.

“Após Lagoa do Rancho, fui até Canindé de São Francisco prestigiar o “Arraiá dos Cânions”, organizado pelo prefeito Machadinho. Uma grande festa, que começou no dia 7 de junho no povoado Cuiabá, passou pelo Capim Grosso, e nos dias 21, 22 e 23 chegou à sede do município. O encerramento será dia 28 no povoado Curituba, com shows de Jonas Esticado, Thiago Aquino e artistas locais.”

Sobral parabenizou os prefeitos Machadinho (Canindé de São Francisco) e Everton da Saúde (Porto da Folha) pelo resgate das tradições culturais do povo sertanejo.

“São gestores que estão resgatando a cultura nordestina, movimentando a economia local, gerando emprego e renda. O turismo tem um potencial enorme no sertão, e com o apoio do Governo do Estado e da Assembleia Legislativa, essa região pode crescer ainda mais.”

Convite ao encerramento das festividades

O parlamentar finalizou sua fala reforçando o convite ao público para participar do encerramento das festividades em Canindé de São Francisco.

“Fica aqui o convite: no dia 28 de junho, no povoado Curituba, será realizado o São Pedro, com grandes atrações. Um evento que não só valoriza a cultura local, mas também impulsiona o desenvolvimento da nossa região.”

Fotos: Joel Luíz / Agência de Notícias Alese

Por Alessandro Santos Monteiro