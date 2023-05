Marcelo Sobral participa da maior feira de tecnologia agrícola da América Latina

Vice-presidente da Comissão de Agricultura da Unale, o parlamentar sergipano foi à feira em busca de conhecimento e apoio para a área no estado.

Na quinta-feira, 04, o deputado estadual Marcelo Sobral (UB/SE), participou da 28ª edição da AgriShow, maior feira de tecnologia agrícola da América Latina, realizada em Ribeirão Preto, São Paulo. Em busca de conhecimento e apoio para desenvolver a área em Sergipe, o parlamentar visitou os stands de exposição, trocou experiências com prefeitos e deputados de outros estados e viu de perto as novas tecnologias da agricultura internacional.

De acordo com o deputado, “a Agrishow reúne soluções para todos os tipos de culturas e tamanhos de propriedades, além de ser reconhecida como o palco dos lançamentos das principais tendências e inovações para o agronegócio. Nosso estado precisa de avanços na agricultura e aqui estou vendo os últimos lançamentos na área e buscando apoios para levar a Sergipe as novidades do mercado”, afirma Marcelo.

Marcelo acredita que o estado precisa avançar no uso responsável da água e nas formas de reutilizá-la por meio da irrigação. “Estou aqui em busca de soluções principalmente na reutilização da água para a pequena agricultura. Nosso estado é banhado de rios, rico em água doce, mas muitos sertanejos ainda sofrem com a falta de água para suas plantações. Com a tecnologia apresentada, podemos melhorar a oferta de água aos nossos agricultores”, revelou o deputado.

Também estiveram presentes o secretário estadual da Agricultura, Zeca da Silva, e o presidente da Companhia do Desenvolvimento Regional de Sergipe (Coderse), Paulo Sobral.

Sobre o evento

A Agrishow é uma feira internacional de tecnologia agrícola realizada em Ribeirão Preto, no estado de São Paulo, e está em sua 28ª edição. Considerada a segunda maior feira do tipo no mundo e a maior da América Latina, o evento reuniu mais de 800 marcas expositoras e mais de 193 mil visitantes qualificados em 520.000 m² de área, apresentando o que há de mais novo em tecnologia agrícola.

AssCom/Marcelo sobral