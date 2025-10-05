Marcha para Jesus 2025 tem espaço para a inclusão em Aracaju

A edição 2025 da Marcha para Jesus reuniu milhares de fiéis na tarde deste sábado, 4, em Aracaju, e contou com a presença da Secretaria Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Semdef), que garantiu estrutura acessível e acompanhamento durante todo o percurso. A concentração começou na Praça da Bandeira e seguiu até a Praça de Eventos do Mercado Central, em uma grande celebração de fé, música e união.

Para o secretário da Semdef, Antônio Luiz dos Santos, a presença da pasta reforça o compromisso da Prefeitura de Aracaju com a inclusão em todos os espaços da cidade.

“A inclusão é um valor que precisa estar presente em tudo o que fazemos, inclusive nas manifestações de fé. A Marcha para Jesus mostrou que a cidade é para todos, sem exceção. É isso que buscamos: uma Aracaju acessível e acolhedora”, destacou.

O organizador do evento, Adelson da Marcha, ressaltou que o evento foi planejado para ser acessível e inclusivo desde o início.

“A Marcha para Jesus é para todos. Trabalhamos para que pessoas com deficiência pudessem participar com conforto e segurança. A fé não tem barreiras, e a inclusão é parte da nossa missão”, afirmou.

Entre os fiéis, o sentimento era de gratidão e pertencimento. O jovem Carlos Santana, cadeirante, acompanhou toda a programação e elogiou o cuidado com a acessibilidade.

“Foi incrível participar e perceber que pensaram na gente. Tive apoio da equipe da Semdef, espaço reservado e pude aproveitar cada momento. Isso faz toda a diferença”, disse emocionado.

Com apresentações de Damares, Marcos Semeador, Juninho Alê e Pedro Erick, a Marcha para Jesus 2025 consolidou-se como um dos maiores eventos de fé do estado — agora também reconhecido como um exemplo de inclusão e respeito à diversidade.

Texto e foto assessoria