Márcia Freire e Netinho abrem nova temporada de verão no Staleiro

O verão está “batendo” a porta trazendo o clima propicio para as festas na praia. É com essa energia que o Staleiro Beach Club, em Aracaju, abre uma nova temporada de shows com o Axé Beach, uma festa com abadá que lembra a animada Trivela!

A estreia do projeto será neste sábado, 14 de dezembro, com os shows de Netinho, Márcia Freire, Axé Vinil e DJ Lealdo. Os convites estão à venda na loja Point do Ingresso, localizada no 1º piso do RioMar Shopping. Também é possível comprar de forma online através do site www.pointdoingresso.com.br.

Com a sua voz poderosa e gingado, Márcia Freire vai apresentar um repertório que promete não deixar ninguém ficar parado. “É o Ouro!”, “Auê”, “Pega no Balanço”, “Vai e Vem das Ondas”, “Mente e Corpo”, “Cheiro de Amor” e “Subir Ladeira” são alguns dos sucessos que o público vai ouvir. No palco, a ex-vocalista da banda Cheiro de Amor vai cantar ainda hits atuais, como a música recém-lançada “Um Carnaval em Mim”.

Outro ícone do axé music, Netinho levará toda a sua energia cantando clássicos de sua carreira dos anos 80 e 90. Considerado um dos maiores puxadores de blocos de trio, o artista vai apresentar canções como “Mila”, “Haja amor”, “Praieiro”, “Estrela primeira”, “Baianidade Nagô”, “Prefixo de Verão”, “Menina”, “Beijo na Boca” e “Fim de Seaman”.

O Staleiro Beach Club fica localizado na Avenida Inácio Barbosa, 13665 – Mosqueiro. Mais informações pelo Instagram @staleiro79 .

Texto e foto Osanilde Oliveira