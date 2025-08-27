Márcio Amazonas e Clarisse Farias são reconduzidos à chefia do MPT-SE

Este será o segundo mandato dos membros à frente da instituição

O procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho em Sergipe (MPT-SE), Márcio Amazonas, e a vice-procuradora-chefa, Clarisse Farias Malta, foram reconduzidos à gestão da Procuradoria Regional do Trabalho da 20ª Região (PRT20), para o biênio 2025-2027, após decisão do colégio regional de procuradores do MPT-SE.

A chefia da instituição é responsável pela gestão administrativa, orçamentária e pessoal, além da representação política da unidade. Em 2023, ambos assumiram os cargos e esse será o segundo mandato à frente do MPT-SE. O procurador-chefe Márcio Amazonas afirma que, nos últimos dois anos, muitas ações foram realizadas em Sergipe. “Apesar de acreditar que demos à sociedade o retorno merecido, promovendo dignidade e ampliando o reconhecimento de direitos humanos sociais, tenho plena consciência do longo caminho a ser percorrido. Nosso Estado ainda possui graves questões relacionadas ao trabalho escravo, trabalho infantil, alto índice de acidentalidade e adoecimento laboral, fraudes, entre tantos ilícitos que dão ensejo à atuação do MPT. Reassumo o compromisso de, nesse novo biênio, proteger incansavelmente os direitos sociais em Sergipe, com a certeza de que ainda podemos fazer muito mais pelos direitos humanos relacionados ao mundo do trabalho”, ressaltou.

De acordo com a vice-procuradora-chefa Clarisse Farias Malta, o primeiro biênio à frente da instituição foi desafiador, mas de muitas conquistas e avanços para o MPT-SE. “É uma honra ser reconduzida ao cargo de vice-procuradora-chefa. Os últimos dois anos trouxeram grandes e relevantes desafios, que nos fortaleceram como instituição. Seguiremos firmes, comprometidos em assegurar condições justas de trabalho, concretizar direitos fundamentais e construir ambientes laborais mais dignos, inclusivos e respeitosos”, afirmou.

A solenidade de posse, em Brasília/DF, será realizada no próximo dia 1° de outubro. Em Sergipe, no mês de novembro, vai ocorrer a solenidade de recondução dos membros na sede do MPT-SE.

Texto e foto ascom MPT