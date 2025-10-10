Márcio Conrado é empossado membro do Instituto dos Advogados Brasileiros

Na tarde da última quinta-feira, 9 de outubro, o Instituto dos Advogados Brasileiros (IAB) empossou novos membros efetivos em Sergipe, em uma solenidade realizada na sede da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Sergipe (OAB/SE). O evento marcou mais um passo no compromisso de nacionalização do IAB, que tem buscado ampliar sua presença em todo o país.

Foram empossados os advogados Márcio Conrado, Evânio Moura e Danniel Alves Costa, atual presidente da OAB/SE — este último também agraciado com a Medalha Luiz Gama. A cerimônia foi conduzida pela presidente nacional do IAB, Rita Cortez, e contou com a presença do representante do Instituto em Sergipe, Sandro Mezzarano.

Durante a solenidade, Rita Cortez apresentou ao público a trajetória do IAB, instituição jurídica mais antiga das Américas, fundada em 1843. “O IAB conta a história do Direito, da advocacia e do Brasil”, afirmou a presidente. A importância da presença de advogados sergipanos na entidade foi destacada por Sandro Mezzarano: “Até então, só tínhamos três associados do nosso Estado e agora vamos dobrar esse número. É essencial que a nossa advocacia conheça o IAB e que, assim, consigamos trazer para Sergipe debates importantes para a sociedade”, ressaltou o representante do Instituto.

Em seu pronunciamento, Márcio Conrado destacou a emoção de ingressar no Instituto e reafirmou o compromisso de seguir contribuindo para o fortalecimento da advocacia e das instituições democráticas. O novo membro efetivo ressaltou a importância de manter viva a luta por respeito, igualdade e valorização da classe, enfatizando que o fortalecimento da advocacia passa pela união e pelo engajamento em instituições sólidas como o IAB e a OAB.

“Integrar o Instituto dos Advogados Brasileiros é uma honra e, acima de tudo, uma responsabilidade. Somo-me a essa bandeira para seguir lutando pela Constituição, pela democracia e por uma advocacia cada vez mais forte, altiva e respeitada”, declarou o advogado.

Trajetória

Com uma trajetória marcada pelo compromisso com a advocacia e o ensino jurídico, Márcio Conrado é Doutor em Direito Constitucional e Mestre em Administração Pública pelo Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP). Possui ainda quatro especializações nas áreas de Direito Eleitoral, Direito Constitucional Processual, Direito Processual Civil e Direito Civil.

Sócio-diretor do VNC Advocacia, Conrado tem atuação destacada nas áreas Constitucional, Municipal, Administrativa, Civil, Empresarial e Eleitoral, além de experiência em cargos estratégicos no Tribunal de Justiça de Sergipe (TJSE) e na gestão pública, como Secretário de Assuntos Jurídicos de Itabaiana.

Na OAB/SE, presidiu a Escola Superior de Advocacia, a Comissão de Direito Eleitoral e integrou a Comissão Nacional de Educação Jurídica do Conselho Federal da OAB. É ainda sócio-fundador e professor da Faculdade de Direito 8 de Julho, além de membro da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, do Instituto de Direito Administrativo Sancionador Brasileiro e do Instituto de Direito Administrativo de Sergipe.

No IAB, Conrado dará reforço às Comissões de Direito Administrativo e de Direito Eleitoral.

Texto e foto assessoria