Márcio Conrado relança podcast e convida jovens advogados para discutir desafios da profissão

O advogado sergipano Márcio Conrado retomou as gravações de seu projeto especial, o podcast Conexões Legais, e, neste novo episódio, reuniu representantes da jovem advocacia para uma conversa sobre os desafios e oportunidades na profissão. Os convidados foram os advogados Maria Eduarda Celentano e Lucas Ribeiro de Faria, ambos de Sergipe, e Gabriela Tavares, presidente do Conselho da Jovem Advocacia de Alagoas.

No bate-papo, o grupo abordou temas de interesse para advogados em início de carreira, como trajetórias profissionais, especializações, estratégias de marketing jurídico, uso de inteligência artificial na advocacia, importância da sustentação oral, dentre outros assuntos essenciais para quem busca se destacar no mercado.

“Foi um encontro muito enriquecedor. Conversar com os mais jovens é uma troca de experiências valiosa, pois as dores e delícias da profissão são partilhadas por todos nós, independentemente do tempo de carreira. Tivemos um bate-papo leve e profundo ao mesmo tempo, compartilhando dificuldades, conquistas e aprendizados. Maria Eduarda, Lucas e Gabriela são lideranças em ascensão e, mesmo com pouco tempo de carreira, já se tornaram referências em nossa profissão”, destacou Márcio Conrado.

Sustentações Orais

Um dos temas discutidos foi a recente polêmica envolvendo a Resolução nº 591/2024 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que estabelece normas para julgamentos virtuais e permite a realização de sustentações orais por meio de gravações. Embora a medida seja apresentada como uma forma de modernizar o processo judicial, facilitando a participação dos advogados e a celeridade processual, muitos profissionais da advocacia têm levantado preocupações sobre seus impactos na ampla defesa e na interação direta com os magistrados.

“Se o advogado apenas grava um vídeo que é encaminhado ao julgador, sem qualquer possibilidade de interlocução direta, como ele poderá esclarecer dúvidas, responder questionamentos ou até mesmo reforçar um ponto essencial para a causa? Isso, para mim, não é sustentação oral, é apenas um faz de conta. E aí eu pergunto a vocês, jovens advogados, que gostam de sustentação oral e participam de julgamentos: quantas vezes um simples esclarecimento de fato já mudou os rumos de uma decisão?”, questionou Márcio Conrado.

Conexões Legais

Criado em 2023, o podcast teve sua estreia com uma conversa sobre saúde mental e Direito com a psiquiatra Clarissa Frota, virando um espaço de diálogo sobre temas relevantes para a advocacia e a sociedade. Para os próximos meses estão previstos mais episódios sobre temas como atuação nos tribunais, advocacia feminina, advocacia e tecnologia, dentre outros.

“Esse é um projeto muito especial para mim e o feedback dos amigos, colegas e seguidores sempre foi muito positivo. Mais do que um projeto profissional, o Conexões Legais é algo que me engrandece como pessoa”, concluiu Conrado.

O novo episódio já está disponível no canal @DrMárcioConrado no YouTube.

POR ASCOM/MC