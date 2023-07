Márcio Macedo: “é muito importante tentar atingir todas as matrizes ideológicas”

O Ministro sergipano Marcio Macedo foi entrevistado pela Folha de São Paulo sobre os avanços do PPA Participativo.

Desde que assumiu a pasta, em janeiro, Macêdo tem trabalhado pela recriação de conselhos consultivos e outros órgãos de assessoria do governo composto por membros da sociedade. Conferências sobre temas específicos têm sido retomadas, para debater questões como saúde, emprego e fome.

“Nas plenárias estaduais, tivemos a presença da diversidade que compõe os movimentos sociais brasileiros até o setor produtivo, com as questões do agronegócio, da indústria e do comércio. Para nós, é muito importante tentar atingir todas as matrizes ideológicas.”

“O Brasil vem de seis anos de interdição da participação social, em especial nos últimos quatro anos, com criminalização dos movimentos . Com Lula, o Brasil está vivendo a reabertura dos canais institucionais de participação e o fortalecimento da democracia”, diz.

