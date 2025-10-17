Ministro Márcio Macedo fala do compromisso do Governo Lula para erradicar pobreza no Brasil

O ministro Márcio Macedo (PT) disse ontem que erradicar a pobreza é mais do que uma meta, é um compromisso com o povo brasileiro. Por isso, o governo do presidente Lula trabalha todos os dias para que cada pessoa tenha o direito de viver com dignidade e esperança.

Com o Bolsa Família fortalecido, aumento real do salário mínimo, políticas de inclusão e investimento em educação e moradia, o combate à pobreza está no centro do projeto de reconstrução do país.