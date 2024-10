Márcio Macedo participa de caminhada do 12 ao lado de Luiz Roberto no Coqueiral

Contagem regressiva para o segundo turno aquece cenário político em Aracaju

Na manhã deste sábado, o ministro Márcio Macedo participou da caminhada do 12, ao lado do candidato a prefeito Luiz Roberto (PDT) e do vice Fabiano, percorrendo de rua em rua e de porta em porta nos bairros Coqueiral e Porto Dantas, na zona norte de Aracaju. Em meio ao apoio popular, a atividade reforçou o compromisso com a candidatura de Luiz, que se fortalece a cada dia rumo ao segundo turno. Macedo, defensor da democracia e das causas populares, ressaltou a importância de Aracaju continuar no caminho do progresso e desenvolvimento.

Durante a caminhada, Macedo destacou a capacidade de Luiz Roberto para enfrentar os desafios da capital sergipana. “Conheço Aracaju, conheço o Luiz muito bem. Sei da sua competência para gerenciar a cidade e do compromisso que ele tem com as causas do povo. Ele é o candidato mais preparado e o único caminho que nós temos para evitar que Aracaju caia em mãos erradas”, afirmou. O ministro reforçou que Luiz é a melhor opção para resolver os problemas da cidade, apontando sua experiência e comprometimento com o desenvolvimento da capital.

Além disso, Márcio Macedo lembrou que o apoio do Partido dos Trabalhadores (PT) às candidaturas que, assim como Luiz Roberto, estão alinhadas com o governo Lula, é fundamental. “A direção nacional do PT decidiu que, nas cidades onde houver segundo turno, iremos apoiar os candidatos que ajudam o presidente Lula a governar o Brasil. Esse é o caso de Aracaju. Não podemos retroceder, Aracaju precisa continuar avançando”, concluiu.

