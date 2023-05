Marcio retornou a Brasília no sábado à noite e em Sergipe cumpriu agenda intensa de atividades sociais

O ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Marcio Macedo (PT) retornou a Brasília no sábado à noite. O presidente Lula pediu para fazer algumas reuniões de interesse do Governo já a partir deste domingo (21). Marcio diz que cumpriu uma agenda agenda intensa na sexta-feira (19), com a inauguração do IFS Poço Redondo e anunciou a retomada das obras do IFS Aracaju, num total de R$ 9 milhões.

Marcio Macedo diz que foi conhecer projeto em São Cristóvão, “das 107 casas populares que eu consegui liberar R$11 milhões para fazer a obra”. Aproveitou para Visitar a cozinha Solidária do MTST, que atende a comunidade carente no combate à fome.

Além disse, o ministro fez uma reunião com diversas entidades por movimentos sociais e “anunciei aproximadamente R$ 1 milhão e meio para o Centro Dom José Brandão de Castro, visitei o Sintese, onde discutimos temas da educação e participei do do forró do Hospital de Cirurgia, no qual recebi uma homenagem. Destinei R$1 milhão de reais para o hospital.