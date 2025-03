Março Lilás: Shopping Jardins promove ações em prol da saúde da mulher

Em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, o Shopping Jardins segue promovendo serviços gratuitos em prol da saúde da mulher até sexta-feira, 28 de março. A iniciativa em alusão à campanha Março Lilás tem como objetivo conscientizar a população sobre a prevenção e o combate ao câncer de colo uterino.

No ponto de atendimento da SMS, instalado próximo à loja Centauro, as moradoras de Aracaju têm acesso a serviços de coleta de exame citopatológico (Papanicolau) para faixa etária entre 25 e 64 anos, realização do exame clínico das mamas e agendamento de mamografia com prioridade para faixa etária entre 50 e 69 anos, oferta de testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites B e C, vacinação contra o HPV (conforme calendário vacinal vigente), atualização do cartão vacinal, atividade educativa na sala de espera, além de ações de educação em saúde sobre o HPV, câncer do colo do útero e cuidados preventivos (para funcionárias do shopping). O atendimento acontece, de segunda a sexta-feira, das 10 às 18h.

A enfermeira técnica do Programa Saúde da Mulher da SMS, Cristiani Mendes, destaca que a parceria do Shopping Jardins com a Secretaria de Saúde proporciona às mulheres uma ótima oportunidade para estarem em dia com seus exames preventivos. “A nossa atividade está relacionada ao Março Lilás, campanha que trabalha em prol da prevenção e diagnóstico precoce do câncer de colo do útero, que é o terceiro mais comum entre as mulheres, e pode ser curado, se descoberto em fases iniciais”, afirma.

Para ter acesso ao atendimento, realizado por enfermeiras e técnicas de enfermagem, é preciso ter idade entre 25 e 64 anos, levar o RG com CPF, Cartão do SUS, comprovante de residência de Aracaju e o cartão de vacinação para verificação dos imunizantes em atraso.

Foto: Arquivo Shopping Jardins – Lotti+Caldas Comunicação