Março, mês da mulher: quais seguros são mais procurados por esse público?

Sindicato das Seguradoras da Bahia, Sergipe e Tocantins explica sobre os diversos benefícios para o público feminino.

As mulheres desempenham múltiplos papéis na sociedade, equilibrando carreiras, família, saúde e bem-estar pessoal. No entanto, muitas vezes enfrentam desafios financeiros e riscos específicos, como a longevidade maior do que os homens, a necessidade de afastamento temporário do trabalho por maternidade ou problemas de saúde específicos. Por isso, o mercado segurador tem desenvolvido produtos adaptados às necessidades femininas, garantindo mais segurança e tranquilidade em diferentes momentos da vida.

“Ter um seguro adequado às necessidades femininas é uma forma de garantir mais segurança e estabilidade financeira diante de imprevistos. Com opções personalizadas para saúde, vida, negócios e patrimônio, as seguradoras estão cada vez mais focadas em atender o público feminino, proporcionando proteção em todas as fases da vida”, afirma Cybele Neumman, representante do Sindicato das Seguradoras da Bahia, de Sergipe e de Tocantins.

Os principais tipos de seguros para mulheres

Seguro de Vida Feminino

O seguro de vida é essencial para garantir a proteção financeira dos dependentes em caso de falecimento da segurada. Algumas seguradoras oferecem coberturas adicionais específicas para mulheres, como indenização para diagnóstico de câncer de mama, ovário ou útero, além de benefícios em vida, como assistência psicológica e orientação financeira.

Seguro Saúde e Assistência Médica

Embora o plano de saúde seja indispensável para qualquer pessoa, as mulheres devem considerar coberturas que incluam exames preventivos (como mamografia e papanicolau), tratamentos de fertilidade, acompanhamento pré-natal e partos. Alguns seguros também oferecem benefícios como reembolso para consultas com nutricionistas e fisioterapeutas.

Seguro para Doenças Graves

Doenças como câncer de mama e osteoporose são mais frequentes no público feminino. O seguro para doenças graves oferece uma indenização caso a segurada seja diagnosticada com uma dessas enfermidades, ajudando a cobrir despesas médicas, tratamentos alternativos e até ajustes na rotina de vida.

Seguro Viagem

Mulheres que viajam sozinhas ou em família devem contar com um seguro viagem que inclua cobertura para emergências médicas, cancelamentos e extravio de bagagem. Algumas seguradoras oferecem diferenciais como assistência em caso de assédio ou violência durante a viagem, garantindo um suporte extra para situações delicadas.

Seguro Residencial

A segurança do lar também é uma preocupação constante. Muitas mulheres, principalmente mães solo, procuram seguros residenciais que ofereçam não apenas cobertura contra roubos e desastres naturais, mas também serviços como chaveiro, encanador e eletricista 24 horas.

Seguro para Empreendedoras

O número de mulheres empreendedoras cresce a cada ano, e muitas delas buscam seguros para proteger seus negócios. Planos específicos cobrem desde danos materiais até responsabilidade civil, ajudando a manter a estabilidade financeira da empresa em caso de imprevistos.

Seguro Auto com Benefícios Femininos

As mulheres costumam pagar menos pelo seguro de carro, pois estatisticamente se envolvem em menos acidentes graves. Algumas seguradoras oferecem diferenciais como assistência 24h exclusiva, carro reserva por mais tempo e cobertura para objetos pessoais dentro do veículo.

“Antes de contratar um seguro, é fundamental avaliar as coberturas oferecidas, verificar se há cláusulas específicas para o público feminino e comparar preços entre diferentes seguradoras. Além disso, ler atentamente o contrato evita surpresas desagradáveis no momento do sinistro”, explica Cybele Neumman, representante do Sindicato das Seguradoras da Bahia, de Sergipe e de Tocantins.

Fonte e foto: Rodrigo Alves, Assessor de Imprensa do Sindicato das Seguradoras de Sergipe e Bahia.