Marco Pinheiro leva demandas do Conjunto Médici à Prefeitura de Aracaju

O empresário e suplente de vereador Marco Pinheiro esteve nesta quinta-feira (data) na Secretaria de Comunicação (SECOM) de Aracaju para tratar das necessidades do Conjunto Médici com o vice-prefeito e secretário Ricardo Marques. Durante o encontro, Pinheiro apresentou as principais demandas do bairro onde cresceu e convidou a prefeita Emília Corrêa e o vice-prefeito para uma visita técnica ao local.

Histórico de atuação no bairro

Marco Pinheiro tem forte ligação com o Conjunto Médici:

✔ Cresceu no bairro e mantém memórias afetivas da infância

✔ Foi presidente do Centro Social do Médici

✔ Criou eventos culturais como a quadrilha Junina Kokotinha, Princesinha do Nordeste

✔ Mantém compromisso contínuo com o desenvolvimento da comunidade

“O Médici é parte da minha história. Cresci ali, vivi momentos inesquecíveis com meus pais e tenho memórias que levo para a vida”, emocionou-se Pinheiro. “Meu compromisso com o conjunto continua firme. Vamos à luta!”, completou o suplente em suas redes sociais.

