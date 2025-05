Marcolino Joe leva a discussão sobre IA e produtividade para Sul

De Sergipe para o Sul do Brasil, Marcolino Joe tem cruzado fronteiras não apenas geográficas, mas também de pensamento. Estrategista, comunicador e defensor ferrenho da produtividade com propósito, ele vem se consolidando como um dos principais nomes quando o assunto é inteligência artificial aplicada ao trabalho real.

Em maio, Marcolino foi destaque no Acelera 25, um dos maiores eventos de inovação e gestão do Sul do país, realizado em Ituporanga (SC). Levou ao palco um recado que cortou o ruído da tecnofobia e do hype vazio: “Você não precisa dominar a inteligência artificial. Basta saber o que precisa resolver. E fazer isso com calma, clareza e senso de prioridade.”

Antes disso, esteve em Florianópolis participando do WeGov, o principal ecossistema de inovação para governos no Brasil, onde, como diretor de comunicação da prefeitura de Carira, foi em busca de conhecimento prático para transformar a gestão pública. Chapecó também entrou na rota. A cidade tem recebido Marcolino em diversas ocasiões como mentor e palestrante, sempre focado em mostrar que a IA não é um bicho-papão, nem um novo chicote da produtividade tóxica: é ferramenta. E como toda ferramenta, só faz sentido nas mãos de quem sabe o que está construindo.

Mais que palestrar, Joe está deixando uma trilha no Sul. Uma trilha que conecta inovação com simplicidade, tecnologia com humanidade. E mostra que o sergipano foi provocar, ensinar e ser reconhecido como referência nacional em produtividade saudável.

