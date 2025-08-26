Marcolino Joe leva sua visão sobre inteligência artificial ao palco principal do Reload Aracaju

O cineasta e estrategista Marcolino Joe, referência nacional em inteligência artificial aplicada à produtividade, será uma das atrações do Reload Aracaju, o maior evento de marketing digital promovido pelo Sebrae em Sergipe. O evento acontece nos dias 26 e 27 de setembro, no Centro de Convenções AM Malls, reunindo os principais nomes do setor para debater tendências, inovação e comportamento digital.

No dia 27 de setembro, Marcolino Joe sobe ao palco principal com a palestra “IA não pensa. E quem não pensa, vira IA.”. O conteúdo promete ir além da exposição de ferramentas, trazendo provocações e reflexões sobre o papel da inteligência artificial no trabalho e na vida cotidiana, destacando a importância do pensamento crítico em um cenário cada vez mais automatizado.

A participação acontece em meio a uma agenda intensa: um dia antes, Marcolino estará no Sul do país, no HJ Conference, considerado o maior evento de empreendedorismo da região, também levando sua visão sobre inovação e futuro do trabalho. Na sequência, retorna a Sergipe para dividir suas ideias no palco principal do Reload, consolidando sua presença nos dois polos de discussão mais relevantes do momento.

A presença de Marcolino Joe em eventos dessa envergadura reforça o reconhecimento de sua trajetória e consolida seu papel como um dos principais nomes do Brasil quando o assunto é inteligência artificial aplicada à produtividade. Sua atuação conecta Sergipe às agendas mais avançadas de inovação no país, projetando a relevância local em escala nacional.

CS Assessoria & Comunicação