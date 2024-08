Marcolino Joe palestrará sobre inteligência artificial e produção de conteúdo

No próximo sábado, dia 3, no Centro de Convenções AM Malls, o marqueteiro Marcolino Joe será um dos palestrantes destaques do Reload Sergipe, onde ministrará uma palestra sobre inteligência artificial (IA) e produção de conteúdo. A expectativa é que o evento reúna mais de 1.000 pessoas. Joe está preparando uma verdadeira aula-show para o Reload 2024, prometendo uma experiência única e inesquecível para os participantes.

Atualmente, Marcolino é conhecido por seu dinamismo e profundo conhecimento na área, ele recentemente esteve em Chapecó, Santa Catarina, a convite da A9 Performance, onde ministrou uma aula sobre inteligência artificial e produtividade, recebendo elogios e destacando-se pela abordagem prática e inovadora.

Durante sua palestra no Reload Sergipe, Marcolino Joe irá compartilhar estratégias e ferramentas avançadas, mostrando na prática como automatizar tarefas, criar e personalizar conteúdos utilizando a IA. “Vamos fazer uma abordagem prática e envolvente com o objetivo de transformar a maneira como os profissionais de marketing e conteúdo operam no dia a dia, oferecendo insights valiosos que podem ser aplicados imediatamente”, disse Joe.

“Estamos preparando algo realmente especial para o Reload Sergipe. Quero mostrar, na prática, como a inteligência artificial pode revolucionar a produção de conteúdo e a automação de tarefas. Será um momento único e estou ansioso para compartilhar essas ferramentas com todos”, afirmou Marcolino Joe.

Além disso, é importante destacar que Marcolino Joe está em campanhas por todo o País, o que acrescenta um valor ainda maior à sua participação no Reload Sergipe. Sua presença promete atrair um público diversificado e engajado, interessado em aprender com um dos maiores especialistas do Brasil na área de marketing e inteligência artificial.

CS Assessoria & Comunicação