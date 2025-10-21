Marcos Gentil e banda apresentam show “Caldeirão”, no Café da Gente Sergipana

Neste sábado, 25 de outubro, em plena Semana da Sergipanidade, o espaço cultural do Café da Gente Sergipana, anexo ao Museu da Gente Sergipana, recebe o cantor e compositor Marcos Gentil e sua banda com o show “Caldeirão” — um espetáculo vibrante que mergulha nas raízes da música nordestina e sergipana, misturando tradição e modernidade em um repertório cheio de identidade e ritmo.

Selecionado no Edital da Lei Paulo Gustavo, promovido pelo Governo de Sergipe, por meio da FUNCAP, o show apresenta canções autorais que exaltam a cultura local, como Caldeirão, Forrofiar e Amanhecendo — esta última um forró tradicional que dialoga com as sonoridades populares do estado. No xote Chance, Marcos mostra sua veia romântica sem perder a essência regional que marca sua trajetória.

O público também poderá se emocionar com releituras de clássicos que fazem parte do repertório afetivo dos sergipanos, como Cheiro da Terra, Côco da Capsulana e Xamego Só, além de grandes sucessos nordestinos como Asa Branca, Eu Só Quero um Xodó e Ai que Saudade d’Ocê. O show ainda reserva espaço para o diálogo entre o baião e o rock em Let Me Sing, e o rock autoral A Festa dos Bons Tempos, evidenciando a versatilidade e o talento de Marcos Gentil.

A banda é formada por Camafeu (direção musical e bateria), Dog Bass (contrabaixo), Neil Alves (guitarra), Marcelo 10 (percussão) e Anderson (saxofone e flauta), com Marcos Gentil nos vocais.

Marcos Gentil é cantor, compositor, Mestre em Direito, teólogo e ocupa a cadeira nº 15 da Academia Brasileira Teológica de Letras. Sua trajetória artística é marcada por um olhar sensível sobre a cultura sergipana, expressa em composições que valorizam as raízes, a espiritualidade e a diversidade musical do Nordeste.

Durante a Semana da Sergipanidade, o público poderá vivenciar uma experiência completa, com boa música e a culinária típica sergipana, especialidade do Café da Gente Sergipana, um dos espaços mais simbólicos da cena cultural de Aracaju.

O show é aberto ao público e tem entrada gratuita, mas está sujeito à lotação do espaço. Para garantir a entrada, é necessário registrar o ingresso antecipadamente no Sympla – link na bio do Instagram @nossodomproducoes.

Show: “Caldeirão”, com Marcos Gentil e banda

Data: Sábado, 25 de outubro, às 20h

Local: Café da Gente Sergipana

Produção: Nosso Dom Produções

