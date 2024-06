MARCOS PAULO, ÓPERA DO MILHO, QUADRILHA ALEGRIA DE VIVER E MIMI DO ACORDEON SÃO ATRAÇÕES DA SEGUNDONA

Nesta segunda-feira (17), a animação do período junino continua com as atrações da Segundona do Turista, na Rua São João, no bairro Industrial, em Aracaju. A partir das 18h, se apresenta Marcos Paulo, seguido pela Ópera do Milho, às 19h, Quadrilha Alegria de Viver, às 20h, e por Mimi do Acordeon, às 20h30. As apresentações na tradicional rua seguem até o fim do ano.

A Ópera do Milho, apresentada pelo Grupo Imbuaça, levará à Rua São João uma trama que mistura música, personagens mascarados, quadrilhas e encenação. A apresentação retrata elementos clássicos da cultura nordestina, cativando o público de todas as idades.

A Segundona do Turista é uma iniciativa do Governo de Sergipe, em parceria com o Centro Social e Cultural São João de Deus, e tem por objetivo incentivar a economia local e atrair grande público a partir de apresentações artísticas e da venda de artesanato e comidas típicas.

País do Forró

Durante 60 dias, o clima junino tomará conta do estado, fortalecendo o turismo, a cultura popular e aquecendo a economia em vários setores envolvidos na realização dos eventos. A programação do Arraiá do Povo e Vila do Forró é uma realização do Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), Secretaria Especial da Comunicação (Secom), Secretaria de Estado do Turismo (Setur) e Banese, com apoio da Energisa, Netiz e Shopping Jardins, e patrocínio da Eneva, Pisolar, Deso, Maratá, GBarbosa e Serviço Social do Comércio (Sesc).

Foto: Isis Oliveira