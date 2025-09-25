Marcos Semeadores agita a Marcha para Jesus no dia 4 de outubro

No próximo dia 4 de outubro (sábado), Aracaju recebe a Marcha para Jesus 2025, um dos maiores eventos cristãos do mundo. A concentração será às 15h30 na Praça da Bandeira e o encerramento na Praça dos Mercados, reunindo milhares de fiéis em um grande ato de fé. Entre as atrações confirmadas estão a cantora Damares, o cantor Juninho Alê e o baiano Marcos Semeadores, que prometem animar e emocionar o público com louvor e adoração.

Cantor, compositor e ministro do evangelho, Marcos Semeadores encontrou na música sua forma mais intensa de adoração e evangelização. Com uma voz marcante e um estilo único, ele traz para o cenário gospel uma proposta ousada: unir a leveza e a alegria do pagodão à profundidade da mensagem de Cristo.

Sua trajetória musical é marcada pelo desejo de alcançar vidas através de canções que falam de fé, esperança e restauração. Em cada letra, Marcos transmite experiências pessoais e princípios bíblicos, conectando pessoas de diferentes gerações com uma linguagem simples e verdadeira.

Sua música tem conquistado admiradores por todo o Brasil, recebendo elogios em marchas, igrejas e grandes eventos nacionais. Entre seus sucessos, estão os singles “Jesus ama você”, “Deus é por nós”, “Deus usa quem quer” e “Na presença”, que somam milhares de visualizações em plataformas digitais. Mais do que cantar, Marcos Semeadores acredita que sua missão é semear a Palavra através da música, alcançando corações onde muitas vezes a pregação não chega.

Texto e foto Martins Assessoria de Comunicação