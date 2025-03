Aracaju: maré alta provoca alagamento e transtornos na 13 de Julho

Com 2,3m registrado na tarde desta sexta-feira (28), o nível da maré em Aracaju provocou alagamento no Bairro 13 de Julho, em Aracaju.

As informações registradas em fotos nas redes sociais, mostraram que o canal da Avenida Anísio Azevedo chegou transbordou e invadiu a via, provocaram transtornos aos motoristas no local.

As informações passadas pela Defesa Civil de Aracaju são de que nenhum alerta foi emitido e o nível deve voltar a baixar, não sendo necessária nenhuma outra ação.

Para este sábado (1º) a previsão é que novamente a maré alcance 2.3 metros às 17h03.

Foto redes sociais