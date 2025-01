No dia 31 de janeiro, às 20h, o Morango’s Casa Cultural (antigo Brother’s Club), localizado na Rua Maria da Glória Cruz, 216, Aruana, será palco de “Marear”, um espetáculo musical que convida o público a navegar por uma experiência sonora e sensorial inspirada nas profundezas do mar.

Bruna Ribeiro, ao lado do grupo Trinca de Sons, formado pelos talentosos músicos Fernando Freitas, Kelvin Menezes e Pedrinho Mendonça, apresenta um show que celebra a conexão entre música, ancestralidade e a força vital das águas.

Com uma proposta especial, “Marear” presta homenagem a Yemanjá, a grande Mãe e Rainha do Mar. Essa conexão espiritual e cultural está refletida em cada escolha do repertório, que inclui releituras de grandes nomes da MPB, como Dori Caymmi, Maria Bethânia e Os Tincoãs, além de composições autorais que traduzem a essência do espetáculo.

Para abrilhantar ainda mais a noite, contará também com as participações especiais de Kleber Melo, Soayan, Paulinho Araújo e Martha Sales.

A produção fica a cargo da Nosso Dom Produções, que traz sua expertise em eventos culturais para garantir uma experiência memorável ao público. Ingressos: Disponíveis antecipadamente pelo Sympla (link na bio do Instagram @nossodomproducoes) ou via PIX solicitando a chave pelo WhatsApp: (79) 981383594.

Serviço:

Evento: “Marear” – Uma travessia musical com Bruna Ribeiro, Trinca de Sons e convidados

Data: 31 de janeiro de 2025

Horário: 20h

Local: Morango’s Casa Cultural (antigo Brother’s Club)

Endereço: Rua Maria da Glória Cruz, 216, Aruana, Aracaju/SE

Produção: Nosso Dom Produções

Texto e foto assessoria