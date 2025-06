“Marinete do Forró” fará animação dos turistas nas sextas-feiras de junho e julho

A partir desta sexta-feira, 6, a ‘Marinete do Forró’ volta a circular na capital sergipana. A iniciativa é da Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal do Turismo, em parceria com a Fecomércio-SE e o Clube Antigos do Farol (CAF). A jardineira realizará o ‘City Tour Forrozeando Aju’ e o ‘Bate e Volta do Forró’.

Na ‘Marinete do Forró’, além da decoração junina que é característica do veículo, haverá muita música, com direito a trio pé de serra e casal de quadrilheiros, para animação de todos que fizerem uso do transporte. As atividades serão realizadas em todas as sextas-feiras dos meses de junho e julho, obedecendo a seguinte proposta:

– Pela manhã, às 8h30, o ‘City Tour Forrozeando Aju’ sairá dos Arcos da Orla para um roteiro que vai envolver pontos turísticos incríveis como o Mirante da 13 de Julho, Largo da Gente Sergipana, Centro de Artesanato Chica Chaves, Quadrilhódromo da Rua São João, Colina do Santo Antônio e Centro de Turismo.

– À noite, com partida às 18h e retorno às 21h, o ‘Bate e Volta do Forró’ vai levar os turistas que estiverem hospedados na Orla de Atalaia para conhecer o São João na Praça e o Projeto ‘Descubra Aracaju’, realizado às sextas-feiras no Mirante da 13 Julho e Orlinha do Bairro Industrial.

Inscrições

Em todos os hotéis, pousadas, Centros de Atendimento ao Turista (CATs), agências de turismo e receptivos foi deixado um cartaz com dois ‘QR Codes’. O turista interessado pode escanear o código e realizar a inscrição, de acordo com as vagas disponíveis. Vale ressaltar que trata-se de um serviço 100% gratuito.

“A Marinete do Forró é um equipamento que já faz parte da identidade local do Aracajuano. É impressionante o quanto esse ônibus jardineira conquista a todos por sua rusticidade e pelo ritmo que embala o passeio. Descobrir os encantos de Aracaju através da Marinete é a certeza de um tour rico em história, cultura e valorização dos nossos saberes e fazeres”, disse Ícaro Carvalho, diretor de Planejamento e Qualificação da Setur Aracaju.

Foto: Ascom/Setur