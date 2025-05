MARINHA ALERTA PARA MAU TEMPO E RESSACA DE ATÉ 3 METROS NO LITORAL DE SERGIPE ATÉ A MANHÃ DE SEGUNDA

A presença de um sistema de alta pressão pós-frontal sobre o oceano Atlântico está provocando uma forte ressaca no litoral de Sergipe. A previsão é que sejam registradas ondas de 2,5 metros a 3 metros na direção Sudeste-Leste.

De acordo com alerta do Centro de Hidrografia da Marinha do Brasil, o mal tempo no litoral sergipano deve permanecer até a próxima segunda-feira (19).

A faixa crítica ocorre em todo o litoral sergipano, com maior atenção às áreas mais expostas da Grande Aracaju, Estância e Pirambu. A Marinha orienta que as embarcações de pequeno porte evitem a navegação, enquanto os pescadores artesanais e praticantes de esportes náuticos devem suspender atividades no mar. Em caso de emergência, a orientação é telefonar para a Defesa Civil pelo número 199.

Abrangência regional

O aviso vale também para a costa entre Ilhéus (BA) e Recife (PE), afetando trechos da Bahia, Alagoas e Pernambuco. Nessas áreas, as mesmas condições de mar agitado podem ocorrer no período ― especialmente em Salvador, Maceió e região metropolitana do Recife.

Com informações da Marinha do Brasil (Foto: Jadilson Simões)