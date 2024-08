Mário de Mi Fontes é oficializado como candidato a prefeito de Riachão do Dantas

O nome de Mário de Mi Fontes foi oficializado na manhã deste domingo (4) como candidato à Prefeitura de Riachão do Dantas, durante convenção partidária no Clube Social do município do centro-sul sergipano.

O companheiro da chapa é o vereador Albertino Franco (PSB). A aliança conta com os partidos União Brasil, PSB, Podemos e Democracia Cristã.

Mário de Mi Fontes é administrador e produtor rural em Riachão do Dantas, sendo filho do ex-vereador e ex-vice-prefeito Mi Fontes. Será a primeira vez que disputa um mandato eletivo.

A chapa majoritária conta com apoios importantes no município, a exemplo dos vereadores Ninito do Curralinho, Zé Pipoca, Suzana Menezes, do ex-vereador e ex-prefeito Pedro da Lagoa, do ex-vereador, Eraldo da Churrascaria e da ex-candidata a prefeita Manuela Costa, dentre outros.

A nível de Estado, conta com o apoio do ex-deputado André Moura (União Brasil), a deputada federal Yandra Moura (União Brasil), dos deputados estaduais, Ibrain Monteiro (PV), Carminha Paiva (Republicanos) Kaká Santos (União Brasil) e o ex-governador Belivaldo Chagas (PODEMOS).

Ascom- Mário de Mi Fontes