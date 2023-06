Marisa Monte apresenta turnê “Portas” dia 19 de agosto em Aracaju

Sem tocar em Sergipe desde 2016, mas cheia de saudade, uma das cantoras mais respeitadas e amadas do Brasil – Marisa Monte – promete uma volta de “Portas” abertas pros fãs e casa cheia no dia 19 de agosto no Constâncio Vieira. A passagem pela cidade faz parte do encerramento do ciclo da turnê “Portas” pelo Nordeste. Além das canções do novo álbum, o repertório do show destaca os momentos importantes da carreira de mais de três décadas da cantora e compositora.

Com direção e concepção visual de Marisa Monte, Cláudio Torres e Batman Zavareze, no palco Marisa é acompanhada por Dadi (baixo, teclado e guitarra), Davi Moraes (guitarras), Pupillo (bateria), Pretinho da Serrinha (percussão, cavaquinho e voz), Chico Brown (teclado, guitarra, baixo e voz), Antonio Neves (trombone, adaptações e arranjos de metais), Eduardo Santanna (trompete e flugelhorn) e Lessa (flauta e sax).

Os ingressos já estão disponíveis a partir de R$ 110,00, na Eventim (app e site). O show é mais uma realização da LS Entretenimento, que já anuncia em primeira mão um segundo semestre cheio de boa música para Sergipe.

Link de vendas: https://www.eventim.com.br/event/marisa-monte-portas-tour-ginasio-constancio-vieira-17269524/

Foto assessoria

Por Felipe Martins