Marlon Rossy está de volta a Aracaju com show ‘Rossy canta Rossi

Fazendo um Tributo ao Rei do Brega, Reginaldo Rossi, Marlon Rossy está de volta a Aracaju com o show ‘Rossy canta Rossi’ que será realizado no sábado, 2 de agosto, a partir das 21h no Stones. O ‘Brega in Rock’ vai contar ainda com show do cantor Fábio Lima e da banda Amante Profissional.

Marlon Rossy também é conhecido por ser o melhor imitador do Rei do Brega, cantando e interpretando Reginaldo Rossi, com talento e humor.

Ele tem realizado inúmeros shows por todo o Brasil que é um tributo musical interativo com o público. Nesse show ele revive sucessos como “Garçom”, “Ai Amor” e muitos outros clássicos do repertório de Rossi.

O artista alagoano é multifacetado e se destaca como ator, cantor, humorista, imitador e palestrante.

Em 2011, durante sua participação no programa Tudo é Possível (Rede Record), apresentado por Ana Hickmann, foi eleito o maior imitador do Brasil, em grande parte por sua habilidade em imitar o saudoso Reginaldo Rossi — tanto no timbre vocal quanto nos trejeitos.

Com realização da RD Produções, assessoria de imprensa da Navarro Comunicação e produção da Background Eventos, os ingressos para o show em Aracaju já estão sendo vendidos no Sympla. Outras informações através do número (79) 99982-2214.

Por Fredson Navarro/ Navarro Comunicação