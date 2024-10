Outubro Rosa: mascote do Programa Ambiental Despoluir ganha nova versão voltada à conscientização sobre a prevenção do câncer de mama

Com mãozinhas que destacam a importância do autoexame de mama, o mascote do Despoluir ganhou uma versão na cor rosa

A Federação das Empresas de Transporte de Passageiros dos Estados de Alagoas e Sergipe (Fetralse), por meio do Programa Ambiental Despoluir, tem promovido um despertar sobre a importância da preservação ambiental através do boneco Senhor Despoluidor. Agora, em um mês tão significativo de conscientização sobre a prevenção do câncer de mama, o mascote, feito de pneus recicláveis, ganhou uma nova versão na cor rosa. Além disso, o Senhor Despoluidor também ganhou mãozinhas, destacando a importância das mulheres realizarem o autoexame.

“Esse mascote, criado com tanto carinho, sempre encanta crianças e adultos. Em todas as festividades ou grandes mobilizações de conscientização, ele ganha uma nova roupagem para reforçar o compromisso do setor com diferentes causas. E, com o Outubro Rosa, não poderia ser diferente. Nós, mulheres, precisamos nos cuidar, nos tocar, e entender que uma das melhores formas de vencer o câncer é a prevenção, por meio de exames regulares. Neste mês, essa é a mensagem que o senhor Despoluidor quer levar a todas as mulheres que o encontrarem pela cidade”, explica a coordenadora do Despoluir, Giselle Souza.

A nova versão do Senhor Despoluidor, disponível no bairro 13 de Julho, traz uma abordagem divertida e envolvente, desenvolvida para entreter o público enquanto cumpre seu papel de conscientizar as mulheres. O mascote possui ainda uma placa com um QR code, recurso implementado para apresentar o maior programa ambiental do Brasil.

Segundo Fabiana Droppa, designer gráfico do setor de transporte, o projeto equilibra diversão e responsabilidade socioambiental, ampliando o alcance da mensagem de forma inovadora. “Esse mascote sempre conscientizou os sergipanos e turistas que visitam a capital acerca da importância da preservação ambiental. Agora, ele agrega mais uma forma de conscientizar, ressaltando a importância do autoexame e da prevenção contra o câncer de mama. Essa iniciativa é uma forma divertida de dizer: mulheres, deem valor à vida de vocês”, enfatiza Droppa.

Fonte e foto assessoria