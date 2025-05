Maternidade Lourdes Nogueira passa a ter nova gestão a partir desta quinta

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informa que o Instituto de Gestão e Humanização (IGH) passa a gerenciar a Maternidade Municipal Lourdes Nogueira, a partir desta quinta-feira, 1º de maio.

A SMS informou que a substituição ocorreu após o Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde (INTS), solicitar a rescisão contratual no fim de março.

Segundo a secretária municipal da Saúde, Débora Leite, a transição ocorreu sem a interrupção do atendimento para a população. “Toda a diretoria da Secretaria está aqui hoje para testemunhar a execução do contrato e a transição de forma a não ter a interrupção do serviço”, disse a secretária.

Durante o período de transição, ocorreram audiências para discutir as condições de trabalho dos profissionais na unidade.

O contrato com o IGH custará R$ 5,5 milhões mensais, R$ 1,3 milhão a menos em comparação aos R$ 6,8 milhões pagos atualmente ao INTS.