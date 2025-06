Matheus & Kauan, Mestrinho e Mari Fernandez são atrações do Forró Caju 2025 nesta sexta

O Forró Caju 2025 entra na reta final, mas segue em ritmo acelerado, mantendo viva a tradição e a diversidade musical que marcam o evento. Nesta sexta-feira, 27, a festa continua na Praça dos Mercados com uma programação que promete agitar o público no palco Luiz Gonzaga. Entre os destaques da noite estão Mestrinho, Matheus e Kauan, Mari Fernandez, Marcynho Sensação e Bruno Góis.

A abertura da noite fica por conta do sergipano Mestrinho, conhecido por sua habilidade com a sanfona e sua trajetória no forró tradicional. Em seguida, a dupla sertaneja Matheus e Kauan traz sucessos românticos que conquistaram o Brasil. Mari Fernandez, uma das revelações do forró, promete levantar o público com seus hits. Marcynho Sensação chega com seu piseiro animado e contagiante. Encerrando a noite, Bruno Góis, cantor de Ribeirópolis, estreia no Forró Caju representando o forró sergipano.

No palco Gerson Filho, o público poderá curtir uma noite repleta de muito forró e animação com as apresentações de Adriano Forró Topado, Bruna Ribeiro, Nino Karvan, Forró 10 e Alana Show. A programação segue movimentando a praça com shows que mantêm o clima festivo até os últimos dias do evento.

Confira a programação desta sexta-feira, 27:

27/06 – Palco Luiz Gonzaga

20h – Mestrinho

21h30 – Matheus e Kauan

23h – Mari Fernandez

0h30 – Marcynho Sensação

02h – Bruno Góis

27/06 – Palco Gerson Filho

19h – Adriano Forró Topado

20h30 – Bruna Ribeiro

22h – Nino Karvan

23h30 – Forró 10

01h – Alana Show

Foto: Karla Tavares/SecomPMA